Aki ügyesen pályázott, annak most nem kevés pénz üti a markát

Több székelyudvarhelyi utcába már új vezetéken érkezik a földgáz

A kedvező időjárásnak köszönhetően továbbra is zajlik a gázvezetékek cseréje Székelyudvarhelyen. A város szombatfalvi részén már több utcában is üzembe helyezték az új rendszert, és november végéig a Tábor-negyedben is elkezdik a munkát.