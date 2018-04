Több tízezer lejes kár keletkezett a máréfalvi tűzben – összefogtak a lakók

Egy lakóház tetőzete, több gazdasági épület, munkagépek, szekerek, illetve jelentős mennyiségű széna és tűzifa vált a lángok martalékává, amikor kedden éjjel tűz keletkezett egy máréfalvi portán. A helyszínen még szerdán délben is füstöltek a romok, amikor a helyiek igyekeztek segíteni a takarításban.

Éppen készült lefeküdni a máréfalvi Mihálykó István, amikor egy nagy csattanást hallott, majd kinézett az ablakon, és akkor vette észre, hogy ég a kazánház, illetve a háza teteje – nyilatkozta lapunknak. „Úgy meg voltam ijedve, hogy azt sem tudtam hova fussak” – fogalmazott. Az eset kedden éjfél körül történt, és bár értesítette a tűzoltókat, a tűz pillanatok alatt átterjedt a közeli fásszínre, majd a garázsra, és végül a csűr is lángra kapott.

Fenyédről, Zetelakáról, Szentegyházáról, Udvarhelyről és Máréfalváról is jöttek tűzoltók, hogy segítsenek, összesen hat autó volt a helyszínen. László Szilárd, a máréfalvi Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökétől megtudtuk, az első és legnehezebb feladat az volt, hogy megállítsák a tűz terjedését. Félő volt ugyanis, hogy az ingatlannal szomszédos épületek is lángra kapnak. Ez a küzdelem két órán át tartott, majd még ugyanennyi idő alatt sikerült eloltani a tüzet. Ezután biztosítani kellett a helyszínt – át kellett forgatni a csűrből előkerült szénát stb. –, hogy ne gyúljanak be újból a romok.