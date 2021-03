Több településen kell egyszerre dolgozni ahhoz, hogy a munkálat időben elkészüljön

Évek óta halasztják a munkálatokat, egyre jobban szorít a határidő. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Négy felcsíki község, Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos és Csíkszentmihály településein kell kiépíteni, illetve bővíteni az ivóvíz- és csatornahálózatot abból pályázati támogatásból, amelynek már majdnem négy éve aláírták a finanszírozási szerződését, de a munka még nem kezdődött el.

A községeket tömörítő fejlesztési egyesület akkor több mint 16 millió lej értékű beruházásra nyert európai uniós támogatást az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) kiírása alapján. 2017-ben 2020 májusát jelölték meg a befejezés határidejeként, de a közbeszerzési rendszer buktatói ebben az esetben is jelentkeztek: első két alkalommal volt ajánlattevő, de formailag nem volt rendben a kiírás, illetve az ajánlat, utána pedig senki sem jelentkezett a munkálatok elvégzésére. Szentes Antal projektfelelős szerint ez valószínűleg azért történt, mert

egy 2017-ben készült költségvetésű beruházásról van szó, amelyet a megnövekedett árak és bérek miatt már nem lehetne ebben a formában ilyen összegből megvalósítani.

Ezért tavaly a tervek módosítása került napirendre bizonyos költségek átcsoportosításával, hogy a végső érték ne növekedjen – több esetben is például, ahol a lakosság száma nem indokolta a tervben szereplő nagy kapacitású szivattyúk telepítését, ezeket másokkal helyettesítették, illetve kisebb víztartályt terveztek be. A módosításokat a finanszírozó is jóváhagyta, így következhetett az új közbeszerzési eljárás előkészítése és kiírása, amelyre három cégcsoport nyújtott be árajánlatot, ezek kiértékelése folyamatban van – tudtuk meg.

Mivel tavaly a szükséges tervmódosításokra való tekintettel sikerült elérni, hogy a beruházás befejezésének határidejét 2022 augusztusának végéig kitolják,

a licit befejezésének és a szerződés aláírásának időpontjától függően várhatóan több mint egy év marad a kivitelezésre, a kiírás szerint 14 hónap alatt kell végezni.

Ez nem túl sok idő, Szentes úgy számol, hogy idén a munka jelentős része el kell készüljön ahhoz, hogy jövő augusztus végéig ne csak az átadás-átvétel, hanem az elszámolás is megtörténjen. Azt remélik, hogy egyszerre több községben, több helyszínen tudnak dolgozni a megbízott cégek és megfelelően haladnak – vázolta.

Jelentős munkálatok



A négy község közül Csíkszentmihályon, illetve a hozzá tartozó Ajnádon és Lóvészen 7115 méter ivóvíz- és 6106 méter szennyvízvezetéket kell elkészíteni, tűzcsapokat, illetve három víztartályt is felszerelnek. Csíkcsicsóban és településein, Oltfaluban és Csaracsóban víz- és szennyvízhálózatot építenek és bővítenek, összesen 9650 méter vízvezeték és 7461 méter csatornahálózat készül. Madéfalván szivattyúházakat korszerűsítenek, tűzcsapokat, a szennyvíztisztítóhoz áramfejlesztőt és villámhárítót szerelnek, a két hálózatot elvezetik a helyi menedékházhoz – itt 3650 méter víz- és 3359 méter csatornavezetéket fektetnek le. Csíkrákoson tűzcsapokat és tisztítóaknákat üzemelnek be, a településeken több szivattyúállomást is építenek.