Több szinten zajlik a munka Gyergyószentmiklóson

Munkálatok a Dózsa György utcában • Fotó: Keresztes Zoltán

– vázolta Nagy Zoltán polgármester. A nagyobb teherszállítók azonban csak jövőre térhetnek vissza, amikor véglegesen kész lesz a beruházás. A teherforgalmi úton a járdák kiépítése is 2021-re marad, ugyanis előbb a földbe, egy közös műszaki csatornába helyeznék a különböző szolgáltatások (elektromos áram, internet, telefon) eddig oszlopokon vezetett kábeleit is. A Rózsa utcában viszont már heteken belül nekikezdenek ennek, erről egyeztettek a szolgáltatókkal.

Az elindult munkálatok mindegyikét szeretnék az kivitelezési tervekben meghatározott határidők előtt befejezni, és várhatóan ez meg is valósulhat. Két dolog nehezíti ezt: egyrészt a járványveszély miatt sokkal nehézkesebb az anyagok, eszközök beszerzése, mint korábban. A másik nehezítő körülmény, hogy egyszerre több munkálat folyik ugyanazon a helyen, és ezeket különböző vállalkozások végzik, ezt pedig úgy kell összehangolni, hogy a munkacsoportok mindegyike haladni tudjon.

A pénzzel nincs probléma.

A kormányprogramok révén megvalósuló fejlesztésekre továbbra is megvan a fedezet, az illetékes minisztériumok kérik is, hogy küldjék az adott munkafolyamatok elvégezése után a számlákat, hogy kifizethessék azokat – tudtuk meg a polgármestertől.

Nem csak a föld felszíne alatt zajlik a munka, halad a Tarisznyás Márton Múzeum épületének felújítása is, jelenleg belső munkálatok zajlanak, de nemsokára állványozás kezdődik, a műemlék épület külső arculatának javítása következik.

Az uszodánál a vízpróbára készítik a medencét, illetve ezekben a napokban a tetőzet kerül rá az íves tartószerkezetre.

Jön a közvilágítás modernizálása is

Egyelőre még csak az irodákban, a dokumentációkkal dolgoznak a városháza munkatársai, de még a nyáron újabb nagyobb munkálatok kivitelezése is beindul. Örvendetes fejlemény, hogy több, az utóbbi időben kiírt közbeszerzésre jelentkeztek kivitelező cégek. Ezt azért fontos megjegyezni, mert évekig gond volt azzal, hogy egy munkálatot többször is meg kellett hirdetni, mert nem akadt cég, aki elvállalta volna. Most azonban többen is vannak, akik elvégeznék a közvilágítás korszerűsítését, jelentkezett kivitelező a gyilkostói ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére, a mentőállomás és a Batthyány Ignác-középiskola Virág negyedi bentlakásának felújítására is.