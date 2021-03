Több szempontot is figyelembe kellene venni az iskolák rangsorolásánál az igazgatók szerint

Másodszor tette közzé a magyar tannyelvű osztályokkal működő erdélyi középiskolák rangsorát az Erdélystat az előző évi érettségi átlagok alapján. A legjobb tíz között vannak sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi és csíkszeredai iskolák is. Bár hasznosak ezek a rangsorok, de körültekintően kell kezelni, hiszen az iskolák „keresztmetszete” ennél jóval összetettebb képet nyújt.

Egy iskola rengeteg nehezen mérhető és számszerűsíthető értéket ad a diákoknak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

„Ennek ellenére fontosnak tartottuk a rangsor elkészítését és közlését, mert az ilyen visszajelzések – még ha esetleg pontatlanok is –, ha másként nem, legalább az általuk kiváltott vitákon át egy színvonalasabb erdélyi magyar közoktatás felé vezethetnek” – írják az elemzés szerzői.

Ugyanilyen fontos mutató az is, hogy mennyire lehet kialakítani a diákokban az iskolával szembeni pozitív hozzáállást, a szülők visszajelzése is ugyanilyen jelentős az iskola oktatási-nevelési szolgáltatásairól

Vannak egyéb mutatók is, amelyek az iskolák rangsorát tükrözik, ilyen a tanintézet keresettsége, a kilencedikbe érkezők utolsó bejutási átlaga vagy a továbbtanulás aránya. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban, ahol évente mintegy kilencven diák végez, a továbbtanulás aránya 80-90 százalék körül mozog, és azt is próbálják követni, hogy hol helyezkednek el egyetem után a diákjaik – fogalmazta meg a Székelyhonnak Tamás Levente, a középiskola igazgatója.

A pozitív hozzáállás is számít

– hangsúlyozta Mátéfi István. Mint elmondta, a Bolyai első helyen áll azon iskolák között, ahonnan a legtöbben bekerülnek a Sapientia vagy a Babeș-Bolyai Tudományegyetemekre. „Kicsit sértőnek tartjuk, hogy ekkora munka után harmadiknak vagyunk besorolva. Tavaly kétszáz végzős volt, ennyien vizsgáztak, és ennyien kaptak diplomát. Reméljük, hogy diákjaink büszkék arra, hogy bolyaisok, a tanulmányi eredmények mellett pedig sok más tevékenységünk volt, amelyek bővítették az iskolai élménytárat, közösséget is építettünk, a feladatunkat teljesítettük” – mondta el a Bolyai igazgatója.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban érettségizett a legtöbb magyar diák ebben az évben is, összesen kétszázan. Tavaly első helyen álltak, idén harmadiknak rangsorolták őket. Mátéfi István iskolaigazgató is úgy véli, nem mindegy, hogy kétszáz vagy ötven tanulót készít fel egy tanintézet érettségire. „Nálunk az az iskolapolitika érvényesül, hogy minden diákot próbálunk felkészíteni négy év alatt, hogy az érettségit sikerrel tudják venni.

Nem pontozott mutatók

A rangsor második helyezettje a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, ahol 82 diák érettségizett idén. Sztakics Éva-Judit októbertől vezeti az intézményt, és mint elmondta:

az érettségi, a versenyeredmények és nyelvvizsgák mellett az iskola minőségi mutatójának tartja a különböző önkéntes és társadalmi diáktevékenységeket is.

Bár ezeket nem pontozzák, de fontos, hogy a gyerekeknek legyen társadalomban is betöltött szerepük már a diákéveik alatt. Jelenleg az iskolának van matematika-informatika osztálya intenzív angol nyelvvel, természettudomány és társadalomtudomány osztálya. „Mindenik osztály a maga nemében népszerű, és kivételesen jó diákok jutnak be a három kilencedikbe, biztos, hogy sokkal több tanuló is lehetne, mert nagy a túljelentkezés” – mondta el a Székely Mikó vezetője, hozzátéve, itt sem morzsolódnak le diákok, és nincs iskolaelhagyás sem náluk.