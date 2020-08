Több szempontból is kifogásolják a lakók az útfelújítást

Szűkös a hely. Két kisebb autó is alig fér el egymás mellett a felújított útszakaszon • Fotó: Veres Nándor

Hétfői ottjártunkkor láthattuk, hogy a felsoroltak közül egyelőre egyik vállalás sem valósult meg teljes mértékben: a lakópark bejárata előtt egy jókora szakaszon egyelőre semmi sem történt, azaz sem az aszfaltozott úttest, sem a járda nincs befejezve, és egyelőre az átereszek sem épültek meg. Mindennek egyszerű az oka Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester szerint: a munkálatokat ugyanis még nem fejezték be. Mint mondta,

egyelőre csak az első aszfaltréteg egy részének leterítésével végeztek, de még számos munkálat maradt hátra, ezért hamarosan folytatják a kivitelezést.

A részletekkel kapcsolatosan kifejtette, az átereszek többsége mezei utak bekötését szolgálja, hogy fel tudjanak majd hajtani ezekről az aszfaltozott útra. Ezek esetében a sáncokat már kialakították, az átereszeket belehelyezték, a hídfők viszont még nincsenek megöntve. Emellett van egy hídhoz hasonlítható nagyobb áteresz azon a részen, ahol egy patak átszeli az utat. Erre a szakaszra egyelőre várják a tervezői utasítást, és ugyanez a helyzet a lakópark előtti rész esetében is, ahol egyelőre nem aszfaltoztak. Amint ezeken a kihagyott részeken is elhárulnak az akadályok, leterítik majd a második réteg aszfaltot és a kopóréteget a teljes szakaszon, kialakítják az útpadkát, valamint kihelyezik a forgalmi táblákat is. A közvilágítás hiányával kapcsolatosan az alpolgármester elmondta, a pénteki tanácsülésen elfogadtak egy tanulmányt, amely többet között ezt az útszakaszt is magába foglalja, és amely által új lámpatestekre pályáznának.