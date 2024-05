Több székelyföldi helyszínen koncertezik Rákász Gergely orgonaművész

Újra láthatja, hallhatja a székelyföldi közönség is Rákász Gergely orgonaművész produkcióját, a Lords of the Organ újabb koncertsorozatának köszönhetően. A produkció változatos muzsikákat, hoz látványkoncert formában, lenyűgöző művészi grafikákkal kiegészítve a zenét.

Vivaldi gyönyörű harmóniái mint korábban, úgy most is mélyebb szellemi, lelki rétegeket is megmozgatnak a hallgatókban. Mesélek majd róluk. Szabadság, fiatalság, életöröm, ritmus, zene, és a nagyváros hangjai, zajai, ez a Kék Rapszódia lelke. Ezt játszom minden alkalommal, amikor a billentyűkhöz ülök. (...) Mindent összevetve hozom a Lords of the Organ sorozat szokásos arculatát! Változatos muzsikák, erő és alázat, mélységek és magasságok, mindez látványkoncert formában, lenyűgöző művészi grafikákkal kiegészítve a zenét, hiszen a koncert Gershwinhez és Vivaldihoz hasonlóan nem csak kiszolgálni, de formálni is igyekszik a közízlést!”