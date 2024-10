Több száz tűzoltó ünnepelt együtt Farkaslakán

Hangos szirénaszóval vonult fel több száz Hargita, Maros, Kovászna megyei, valamint anyaországi önkéntes és hivatásos tűzoltó, akik a Székelyföld Napok részeként második alkalommal gyűltek össze Farkaslakán szombaton. A megnyitón helyi- és testvérmegyék tűzoltóságainak képviselői is tiszteletüket tették és köszöntötték az egybegyűlteket, ugyanakkor

Szentes Antal, Hargita Megye Tanácsának tagja, Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere, Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, Magyarország tűzoltószövetségének elnöke, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Balogh Attila Márton konzul, valamint Bognár Balázs tábornok is külön köszöntötte a népes tűzoltócsapatokat. Colonel Stelian Cimpoeşu ezredes, a Hargita megyei tűzoltóság vezetője beszédében kiemelte, hogy

Az összetartozás jelképeként egy térképen jelölték be az összes résztvevő tűzoltóegységeket.

Mindemellett elismeréssel is jutalmazták a résztvevőket, akik kiemelkedő munkával szolgálták közösségeiket, és azokat a tűzoltókat is díjazták, akik az elmúlt időszakban helyezést értek el tűzoltóversenyeken. A veterán tűzoltókat sem feledték el, őket is külön köszöntötték az eseményen.