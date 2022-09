Több száz programmal rukkolnak elő az idei Székelyföld Napokon is

Tíz napon át több száz program zajlik a három székelyföldi megyében október 7-16. között, amikor ismét megszervezik a Székelyföld Napokat. A 13. alkalommal sorra kerülő rendezvénysorozat a kaláka jegyében zajlik, s ez a mottó is mutatja, hogy Hargita, Kovászna és Maros megye erre az időszakra közösen dolgozik, hogy megmutassák Székelyföld különböző arcait.

Felemlegette, hogy az első Székelyföld Napok a Maros Művészegyüttes székházában indult, s ők azóta is lelkes támogatói, szervezői és résztvevői az eseményeknek. „Minden évben van egy mottója a Székelyföld Napoknak, míg tavaly például a komaság jegyében, idén a kaláka jegyében szerveződik. A kaláka megléte valamely közösségben a közösség egységét, bizonyos fokú homogenitását jelzi, kalákázni nem csak az elvégzett munka érdemét jelenti, hanem számtalan élményt is nyújt.

A kaláka az összetartozásról, az összefogásról is szól a közös munka mellett, az értékeinknek a bemutatásáról, függetlenül attól, hogy kulturális, gasztronómiai, turisztikai vagy épp gazdasági értékekről beszélünk

Szovátán például lesz tökfesztivál, de a Székely Népi Gyermekegyüttes is most ünnepli a 65. évfordulóját, a hegyimentők túrával csatlakoznak a programsorozathoz, de farm- és üzemlátogatás, termékkóstolás is szerepel a programokban.