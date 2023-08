Több projektet is megmentenének Parajdon, ám szorosak a határidők

Hosszas pereskedés után újraindult a felsősófalvi ivó- és szennyvízhálózat kiépítéséről szóló projekt, ugyanakkor Alsósófalván is gőzerővel dolgozik egy hasonló beruházáson a kivitelező. Utóbbi elengedhetetlen, hiszen a vezetékeknek mielőbb földbe kell kerülniük a főbb utcákban, különben a polgármesteri hivatal nem kérhet hosszabbítást egy másik, az utak felújításával kapcsolatos tervéhez, aminek harminc százaléka ősszel meg kell valósuljon.

egy harmadik, egymillió eurós nyertes pályázata is van az önkormányzatnak az AFIR-nál, ami az alsó- és felsősófalvi főbb utcák modernizálásáról szól. Utóbbi megvalósításának előfeltétele, hogy az említett vezetékek a földbe kerüljenek.

néhány hónapon belül el kell végezni az utcák felújításának legalább hatvan százalékát Alsósófalván, Felsősófalván ugyanis nem lehet dolgozni, hiszen ott csak most kezdődött el az ivó- és szennyvízhálózat kiépítése.

Öröm az ürömben azonban, hogy a hálózatok kiépítésének jó része befejeződött a nyomvonalakon, és az útépítő cég is munkához látott – az önkormányzat kérésére több helyszínen is dolgoznak a sáncok és a támfalak kiépítésével, valamint az útalapozással. Emiatt egyébként útlezárás is érvényben van: