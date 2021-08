Több pályázat is most ér révbe Erdőszentgyörgyön, kezdődnek a kivitelezések

A munkagépek már a terepet készítik elő a leendő sportcsarnoknál, az építőanyag is érkezik • Fotó: Csibi Attila Zoltán/Facebook

Talán kicsit túlpályáztuk magunkat – fogalmazott Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester, hozzátéve, hogy

jelenleg több nagylélegzetű beruházás zajlik a kisvárosban és az önrész biztosítása jelentősen megterheli a költségvetést.

„De minden lehetőséget kihasználtunk, hiszen szükség van a folyamatos fejlődésre” – fogalmazott a településvezető.

A sportpálya mellé épülő 180 férőhelyes lelátóval felszerelt sportlétesítmény 8 millió lejbe kerül és a tervek szerint jövőre el is készül. Mint a Székelyhon érdeklődésére a polgármester elmondta, jelenleg 100 – túlnyomórészt – fiú vesz részt a fociedzéseken, amelyet a építőtelep melletti sportpályán tartanak, de fontosnak tartják, hogy a lányoknak is biztosítsanak sportolási lehetőséget. Így

a most épülő sportcsarnokban elsősorban kosár- és kézilabda edzéseket szeretnének majd tartani,ugyanakkor helyet kapnak a focisok is a téli időszakban – és nemcsak.

Uszoda, de nemcsak

A sportcsarnok szomszédságába fog épülni a 25 méteres tanuszoda is, amelynek kivitelezési szerződését július végén írta alá a városvezető.

A közel 10 millió lejből készülő uszodában a helybéli gyermekeknek, de szükség esetén a környékbelieknek is, oktatást és edzést fognak tartani, remélve, hogy minél több gyermek megtanul úszni és választja majd ezt a sportágat.

Mint a polgármestertől megtudtuk, már oktatókkal is egyeztettek, akik a majdani uszodában vállalják, hogy foglalkoznak a gyermekekkel. Tervek szerint az uszoda építésének idén októberben fognak neki és azt is egy szűk év alatt be fogják fejezni.