Több mint százan lőttek célba a vár legjobb íjásza címért

Az íjászokra váró célok jó része teljesen új volt: volt koronglövés, amikor fegyvergyakorlásra használt cserépkorongokat kellett célozni, de lengőcél, illusztrált forgó malom, előbukkanó céltábla is várta az íjászokat, amelyeknél azt mutathatták meg, hogy a mozgó célpontokkal hogyan is boldogulnak.

Volt, amikor bokorból alig észrevehető őzgidára kellett célozni, másik helyen sarokba szorított törököt lehetett eltalálni, természetesen, ha a pajzsát sikerült meglőni, az nem ért pontot. „A versenyzők számára a legnagyobb kihívást talán a várfalról való lövés jelenti minden évben, a félig leomló várfalon három, egyre magasabb pozícióból kell lőni, de vannak, akik fel sem mernek menni a várfokra. Könnyűnek tűnhet a kötéllövés, de nem az, ott minél kisebb kötelet ér a nyíl, annál több pontot kap az íjász.

A bokorba bújtatott őzgidánk is okozhat gondot, ez egy tipikus háromdimenziós cél, amikor alig látjuk a célt, de aki gyakorlottabb, az tudja, hol is kell keresnie ezen a céltáblán a szívet

– magyarázta Szabó Ádám, az idei verseny főszervezője, aki számára külön öröm, hogy úgy tűnik, évről évre egyre népszerűbb a megmérettetés az íjászok körében, mivel idén a százat is meghaladta a versenyzők száma. Szép számmal érkeztek határon túlról is: két szerbiai, egy németországi versenyző mellett mintegy harmincan Magyarországról neveztek be. Szép számban akadtak női és gyerek versenyzők is. A marosvásárhelyi testvérpár, Rozsnyai Magor és Nimród például kettesben vágott neki a megmérettetésnek. A 9 éves Magor elárulta, számára a mozgó táblák jelentették a legnagyobb kihívást. „Együtt kezdtünk el a testvéremmel íjászkodni, amikor két éve részt vettünk egy íjász-lovász táborban, azóta űzzük ezt a sportot mindketten” – mondja a 12 éves Nimród, aki azt is elárulta, hogy jellegzetes íjász felszerelésüket és viseletüket Magyarországról szerezték be.

A 15 különböző célt miután mindenki eltalálta, párbajok döntötték el a győzteseket. A vár legjobb íjásza titulus végül a Hetényegyházi Íjász és Szabadidő Sportegyesület elnöke, Kalmár Józsefé lett.