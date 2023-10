Több mint száz településen gyújtanak őrtüzeket

A szervezetnek eddig több mint száz település jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek keretében össznemzeti imára is hívnak. A részt vevő települések melletti magaslatokon gyűjtött őrtüzeknél az SZNT kiáltványát is felolvassák. A székelyföldi helységek mellett erdélyi és magyarországi települések is csatlakoznak az őrtűzgyújtáshoz , jelezve szolidaritásukat a székelyföldi autonómiaigénnyel.

– mondta Izsák Balázs. Az SZNT elnöke szerint ez „súlyos üzenet”, ezért is kell évente meggyújtani a béke őrtüzeit, és jelezni, hogy az SZNT törekvése a jog útját követi, és a közös imával a keresztény hitre épít, az egész világon békét szorgalmaz.

Őrtüzek Székelyföld-szerte

Csíkszék 28 településén, nagyrészt az eddigi megszokott helyszíneken lesznek őrtüzek vasárnap délután fél hatkor.

„A csíki településeink választott vezetőinek az elkötelezettsége a korábbi években is példaértékű volt. A csíki településeink polgárai is, főleg a fiatalok, szép számban voltak jelen a lobogó székely őrtüzeink körül” – osztotta meg Veress Dávid, Csíkszék Székely Tanácsának nevében, hozzátette reméli idén is így lesz. Csíkszeredában szintén nem maradhat el az őrtűz Székelyföld Autonómiájának Napján, amelyet a Mikó-vár parkolójában gyújtanak meg, mint ahogy a korábbi években is tették.

Udvarhelyszék több községében is fellobbannak az őrtüzek: Székelyudvarhelyen vasárnap a Márton Áron téren helyeznek el mécseseket és 17 óra 30 perckor felolvassák a Székely Nemzeti Tanács kiáltványát.

Farkaslaka községben a megszokott helyen, a Gordon-tetői Mária-szobornál gyűlnek össze vasárnap fél hatkor, Homoródalmáson a templomnál gyújtanak gyertyát. Homoródszentmárton község lakói Szentpálon gyülekeznek majd, a Kányád községiek az Égei-tetőn, a derzsiek az Árpád-kőnél, míg a máréfalvaiak a Szénégető-tetején gyújtanak őrtüzet. Parajdon a központi parkba várják az érdeklődőket, emellett Szenterzsébeten is őrtűzzel emlékeztetnek Székelyföld autonómiaigényére.

A Marosszéki Székely Tanács elnöke, Gáspár Sándor érdeklődésünkre elmondta, Maros megyében – tudomása szerint – Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Makfalván, Hármasfaluban, Szovátán, Székelykakasdon, Mezőpanitban, Mezőbándon és Pókában lobbannak fel az autonómia lángjai. Marosvásárhelyen a Sörpatikához várják az érdeklődőket vasárnap 17.30-ra.

Gyergyószéken idén – legalábbis szervezett keretek között – nem lesz őrtűzgyújtás Székelyföld Autonómiájának Napján. Megkérdeztük azoknak a szervezeteknek a helyi tisztségviselőit, akik korábbi években az őrtűzgyűjtásokat megszervezték és népszerűsítették: idén egyikük sem tud ilyen kezdeményezésről a térségben.

Háromszéken vasárnap délelőtt a templomokban közös imádkozásra várják a híveket, este fél hattól pedig a hagyományos helyszíneken gyúlnak őrtüzek Székelyföld autonómiájáért: többek között a Perkőn, Illyefalván, Málnásfürdőn, a Poszkár-tetőn, Szotyorban, Egerpatakon, Vargyason, Sepsibükszádon, Baróton, Szentivánlaborfalván, Kovászna-Csomakőrösön, Zabolán, Zoltánon, Bodokon, Dálnokban, Málnáson és az Óriáspince-tetőn.

Sepsiszentgyörgyön az Orotványon (Pacé), a Liba-csárda fölött tartandó ünnepi rendezvényen beszédet mond Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, Erőss Bulcsú, a Magyar Polgári Erő sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke, majd Fazakas Péter (Erdélyi Magyar Szövetség) olvassa fel a kiáltványukat. Igét hirdet Dénes Előd, a vártemplom református lelkésze, gitározik és énekel Ferencz Csaba.