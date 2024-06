Több mint száz orvosis énekelt a város egyik legmagasabban fekvő kertjében

Húsz éve minden évben meghívja az orvosi egyetem magyar karának végzős diákjait és tanáraikat a Studium-Prospero Alapítvány egy olyan közös együttlétre, ahol nem kerülnek elő a sztetoszkópok és specifikus diagnosztikai vizsgálatokról sem esik túl sok szó. A szív működése közben keletkező „szívhangokat” azonban sok orvosis átélte csütörtök este Marosvásárhelyen. Több mint 120 végzős adott szerenádot tanáraiknak, majd felavatták az évfolyam-kopjafát is.

Idén az általános asszisztensi szak is részt vett a kántáláson

A 4S Street Mesélek a bornak című dalával indították az estét a végzősök, de többek között Dés László és Geszti Péter Mi vagyunk a Grund című dalát is elénekelték a „közönségüknek”, Nagy Ferótól és a Beatricétől kölcsönvett dallamra a „nyolc óra kórház, nyolc óra állás, nyolc óra faltámasztás” dalszöveget amolyan orvosis módra adták elő. A kántálás fénypontját pedig Presser Gábor Neked írom a dalt című ikonikus dala jelentette, amelybe a tanárok, sőt Nagy László unitárius lelkész is bekapcsolódott.

Laza, baráti társaság gyűlt össze csütörtök este Marosvásárhelyen a Studium-Prospero Alapítvány egykori székhelyén, a Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumának kertjében, ahonnan belátni az egész várost. Noha már húsz éve minden évben megszervezik ezt a közös együttlétet a végzős diákoknak és tanáraiknak, idén azért is volt különleges alkalom, mert nemcsak az általános orvosis és gyógyszerészetis végzősöket hívták, hanem a fogorvosi és az általános asszisztensi szak végzőseit is a MOGYTTE, azaz a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem magyar orvosi karáról. Az idei 240 végzős közül 120 diák énekelt tanáraiknak, akik közül mintegy húszan jöttek el az eseményre.

A szerenád után pedig a kertben felállított évfolyam-kopjafát avatták fel, amelyeket hagyományosan már 2019 óta állítanak minden végzős évfolyamnak és az elhunyt tanáraiknak a tiszteletére. Vass Leventétől, a Studium˗Prospero Alapítvány ügyvezető elnökétől, az esemény szervezőjétől azt is megtudtuk, hogy azóta több évtizede végzett évfolyamok is bejelentkeztek a kopjafa-állításra, melynek az is célja, hogy az Erdélyben fellelhető kopjafa-motívumokat összegyűjtse.

A kopjafa-koszorúzást Nagy László lelkészi áldása követte, majd a város egyik legmagasabban fekvő kertjében éjszakába nyúló gulyásozás következik.