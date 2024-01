Több mint önkéntesség

A Yuppi Tábor 2011-ben kezdte meg működését a magyarországi Bátor Tábor mintájára. Ez utóbbi szervezettől sok tapasztalattal rendelkező önkéntes vett részt a hazai táborok elindításában, és vannak, akik a mai napig aktív résztvevői a szervezésnek, lebonyolításnak. A Yuppi Tábor Egyesület tagjainak nagy része képzéseken gyűjtött elméleti tudást a terápiás rekreáció területén, 2011 óta pedig a gyakorlatban is hasznosítják ezeket. Mindemellett folyamatosan részt vesznek újabb kurzusokon is. Eddig összesen 32 tábor szerveztek, amelyekben összesen 1722-en vettek részt 1441 önkéntes munkája által.

A cél az, hogy a gyerekek és az önkéntesek is kilépjenek a komfortzónájukból, és ez tapasztalatom szerint egy hét leforgása alatt igazi csodákat művelt velük. Lehetőségem nyílt több szülővel is beszélgetni, akik nyíltan meséltek nekem a mindennapjaik nehézségeiről. Azok a felnőttek és gyerekeik, akik nem először vettek részt a Yuppi által rendezett valamelyik táborban kijelentették, hogy számukra az itt szerzett élmények jelentik a nyaruk fénypontját. Ekkor kezdett bennem is igazán tudatosodni, hogy pontosan mi is az, amin fél éve dolgozom.

Csapattá kovácsolódva

A diabéteszes családi tábort, amelyen részt vettem, egy hatalmas vihar sújtotta, így majdnem egy napig áram és vízellátás nélkül maradtunk. A vezetőség már azon gondolkodott, hogy ha nem változik a helyzet, akkor be kell zárni tábort, viszont a szülők ezt nem szerették volna. A szerencse végül mellénk állt és éjfél előtt pár perccel ismét működtek a közszolgáltatások, így a tevékenység folytatódhatott. Az utolsó nap a búcsúzással telt: mielőtt a családok és gyerekek elhagyják a helyszínt, a fotós önkéntesek egy válogatást állítottak össze a héten készült fényképekről, amelyben az összes gyerek, szülő és önkéntes szerepelt. Ez több részvevő könnyeit előcsalta életkortól, nemtől és a táborban betöltött szerepkörtől függetlenül.