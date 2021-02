Több mint negyven öreg fát vágnak ki Gyergyószentmiklóson

Sárga festékkel jelölték meg azokat a fákat, amiket ki fognak vágni • Fotó: Gergely Imre

Amint azt tudni lehet, a Salamon Ernő Gimnázium előtti, illetve a Kórház, Miron Cristea és Bălcescu utcák öreg fái közül is többet kivágnak majd, valamint az új kórház kerítése mellé ültetett fenyők közül is azokat, amelyek kiszáradtak. A lakónegyedekben is hasonló beavatkozás történik ahol ezt szükségesnek látják.

A fákkal kapcsolatos tavaszi munkálatok ezt követően a fametszésekkel folytatódnak, ezeket a mellékgazdaság munkatársai végzik egy kertész vezetésével. A városban legközelebb ősszel vagy jövő tavasszal várható új fiatal facsemeték ültetése, a most eltávolítottak pótlására.