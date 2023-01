Több mint 800 ezer lej áll rendelkezésre környezetvédelmi projektekre

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 17. alkalommal hirdeti meg a Zöldövezet programot, a MOL Románia legrégebbi társadalmi felelősségvállalási platformját, amelynek célja a környezetvédelmi projektek támogatása és a fiatalok bevonása a természetvédelmi kezdeményezésekbe. A MOL Románia idén összesen 821 ezer lej értékben nyújt támogatást a program két komponensében, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek programrészekben. A civil szervezetek 2023. február 23-ig küldhetik el pályázataikat – olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatásban.

A Védett területek programösszetevő esetében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek hozzájárulnak a romániai védett területek népszerűsítéséhez, illetve amelyek a helyi közösségek, valamint civil szervezetek és iskolák aktív bevonásával segítik az embereket abban, hogy jobban megértsék a védett területek szerepét és fontosságát. Ezen programösszetevő esetében is pályázhatnak a civil szervezetek más szervezetekkel, közintézményekkel, vagy tanintézményekkel partnerségben.

A környezetvédelmi szervezetek február 23-ig nyújthatják be pályázataikat a program két komponense, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek keretében. A beérkező pályázatokat szakértőkből álló zsűri értékeli, a nyertesek listáját pedig március végéig teszik közzé.

Nagy örömünkre az év végi számvetésnél azt tapasztaltuk, hogy ez az újítás komoly érdeklődést váltott ki a támogatott szervezetek részéről, ami sikeres projekteken keresztül nyilvánult meg. Ennek eredményeként elmondható, hogy a kezdeményezés a várt sikert hozta, ami arra késztet, hogy a permakultúra támogatását a következő évekre is kiemelt témaként tartsuk fenn. Ami a Védett területek programrészt illeti, továbbra is prioritásként kezeljük, mivel ezen meggyőződésünkkel a védett területek fontosságáról világszinten nemrég meghozott döntések is teljes összhangban vannak”