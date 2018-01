Több mint 600 ezer autót írattak forgalomba tavaly az országban, ebből húszezret Hargita megyében

Rekordot döntött tavaly a járműbejegyzések száma az országban: a regadóként ismert regisztrációs díj februári eltörlése után főleg a külföldről behozott használt autók száma emelkedett meg, ezekből több mint félmilliót írattak forgalomba, emellett pedig közel 107 ezer új autót is bejegyeztek. A folyamat alól Hargita megye sem kivétel: nálunk 2016-hoz képest közel hétezerrel több járművet jegyeztek be.

Az országban forgalomba írt járművek átlagéletkora a 10,5 évről 13,5 évre nőtt. • Fotó: Gecse Noémi

Az éves adatok szerint az új járművek esetében a népszerűségi lista élén toronymagasan a Dacia áll 29 973 eladott darabbal, második a Volkswagen (9891), ezt követi a Škoda (9353), a Ford (8154) és a Renault (7719). A használt autók tekintetében is hangsúlyos előnyre tett szert a népszerűségi lista élén álló márka: tavaly 136 666 használt Volkswagent jegyeztek be az országban, ezt követi az Opel (64 069), a Ford (51 049), az Audi (46 850) és a BMW (46 437).

Rengeteg mozgó bomba közlekedik az utakon nagyon kétséges műszaki állapottal, és az országban forgalomba írt járművek átlagéletkora a 10,5 évről 13,5 évre nőtt. A használt autók mennyiségi növekedése egyébként annak tudható be, hogy olyan vásárlók is megjelentek a piacon, akik amúgy nem vettek volna autót, de a regisztrációs díj eltörlésével lehetőségük vált erre.

A használt autók népszerűségének növekedése ugyanakkor nem hatott negatívan az új autók piacára Hargita megyében sem, ezt Balogh István, a csíkszeredai Eco Car Škoda márkaképviselet vezérigazgatója is megerősítette. Mint mondta, tavaly 20-22 százalékkal nőtt az eladásaik száma a megyében 2016-hoz képest, és az Octavia, illetve a Rapid típusok voltak a legkeresettebbek. „A használtató-piac fellendülésének ennek ellenére nagy hatása volt, hiszen a regisztrációs díj eltörlése óta oda jutottunk, hogy már öt használt autó kel el egy újhoz viszonyítva. Ez a trend Hargita megyére is érvényes, és nem azt mondom, hogy a regisztrációs díj jó volt, de kétségtelen, hogy ideje lenne bevezetni egy új adót a környezetszennyezés függvényében, hiszen a közlekedésbiztonság jelenleg nagy veszélyben van.

Gyenge átmenési arány



Adrian Pănescu a Hargita Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálat friss statisztikája kapcsán arról is beszélt, hogy tavaly összesen 18 955 jogosítványt bocsátottak ki, ebből 4414 első jogosítvány volt, 14 196 esetben pedig csere történt. Emellett tavaly a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgákra jelentkezők átmenési arányát is nyomon követték. A statisztika szerint 14 594 személy jelentkezett elméleti vizsgára, de közülük mindössze 5854 személy érte el az átmenő pontszámot, ami 40,11 százalékos átmenési arányt jelent. Az elméleti vizsgán átmenők összesen 7141 alkalommal vágtak bele a gyakorlati vizsgába, de csak 4414 esetben sikerült megszerezni a szükséges pontszámot. Az adatok azt is jelzik, hogy többen többször is próbálkoztak, akár több vezetői kategóriában. A probléma az, hogy a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgán való átmenési arány összességében 20,15 százalék volt tavaly, ami még a 2016-os – szintén nagyon alacsony – 23 százalékos aránynál is gyengébb.