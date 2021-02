Több mint 1,8 millió lejjel tartoznak a gyergyószentmiklósi fogyasztók

Meghosszabbította a pénztár nyitvatartási idejét a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű, illetve más lehetőségeket is biztosítanak a számlák rendezésére a járványhelyzetre való tekintettel. Mint hangsúlyozták, ajánlott odafigyelni a kifizetési határidőkre, mert annak lejárta után 45 nappal már végrehajtói eljárás kezdődhet a nagy összegű elmaradások elkerülése érdekében.

Évekig is elhúzódhat, amíg minden fogyasztóval megkötik az új szerződést • Fotó: Gergely Imre

Szeretnék elkerülni a hosszú sorokat a Virág lakónegyedi pénztár előtt, ezért bővítik a fogyasztók számára a számlakifizetési lehetőségeket – hangsúlyozták a péntek délelőtti sajtótájékoztatón a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű munkatársai.

György János kommunikációs szakember és Lovász Enikő adminisztrációs referens felhívták a figyelmet arra, hogy honlapukon keresztül, mobilapplikációval, valamint hordozható terminál segítségével is lehet fizetni, emellett a pénztárnál is van lehetőség a készpénz mellett bankkártyát használni, sőt további tárgyalások is folyamatban vannak, hogy egyszerűbbé tegyék a fogyasztók számára a számlafizetést.

HIRDETÉS

A pénztár nyitvatartását is meghosszabbították: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 19 óra között vannak nyitva. Emellett lehet keresni a szolgáltatót a különböző számlázási vagy más, fogyasztókat érintő kérdéssel szerdán is, hiszen fogadóórákat akkor is tartanak 9 órától, ám ezekre előzetes bejelentkezés szükséges. Ezen a napon a pénztár 12 és 19 óra között tart nyitva.

Jelentős a fogyasztók tartozása

A tavaly decemberi adatok szerint több mint 1,8 millió lej kintlévősége van a szolgáltatónak, ennek nagy része a távfűtésből származik, hiszen nemrég vették át az ivóvíz- és csatornaszolgálatást is. 1 millió 660 ezer lejjel tartoznak a magánszemélyek, több mint 103 ezer lejjel a cégek és 67 ezer lejjel a közintézmények. Jelenleg 66 eljárás van folyamatban a tartozások behajtása érdekében.

A cél az, hogy ne halmozhassanak fel nagy adósságokat a fogyasztók.

„A számlákon az is fel van tüntetve, hogy az érvényesség lejárta után harminc napig nem számolunk késedelmi kamatot, de azt követően naponta 0,03 százalék a késedelmi díj. 45 nap elteltével pedig a tartozás összegének függvényében végrehajtó veszi át az ügyintézést” – emelte ki György János, a szolgáltató kommunikációs szakembere. Ezekben az esetekben a végrehajtó figyelmezteti majd a fizetési kötelezettségre a fogyasztót. Elhangzott,

amennyiben valaki a nyári hónapokban is szeretne fizetni távhőt, hogy télen kisebb összeg terhelje a családi kasszát, erre is van lehetőség,

illetve kérik azokat, akik nem tartózkodnak huzamosabb ideig a városban, jelezzék a szolgáltatónak, vagy online minden hónapban az óraállásra ugyanazt a számot jelentsék le. A szolgáltató honlapja folyamatosan bővül, már

szennyvízvezeték-tisztítási kérést is lehet igényelni online.