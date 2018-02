Több millióból újítják fel az egyik régi villát Borszéken

Mondhatni egymást érik Borszéken a kulturális, szabadidős és sportrendezvények, amikkel egy a cél: visszaállítani az egykor nagy turisztikai vonzerővel bíró üdülőtelep látogatottságát. A város arculatának megújulása is erre erősít rá, igaz, egyelőre főként a köztereken, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő villákon, létesítményeken látszik a változás. Jelenleg is több épület felújításának tervein dolgoznak, egyikre már a szükséges anyagiakat is sikerült megszerezni.

Az egykori 49-es villa fénykorában... • Fotó: Delcampe.net

További tervek

A megfelelő pályázati kiírásokra várva további önkormányzati tulajdonú, régi épület felújítására is elkészíttette már a szükséges aktacsomót Borszék önkormányzata. Tervezik, hogy a közeljövőben rendbe teszik a régebben könyvtárként működő, most üresen álló, szintén a műemlékjegyzékben szereplő épületet, továbbá három másik ingatlan esetében is leadásra készen állnak a pályázatok – tudtuk meg a városvezetőtől. Mik József azt is elmondta, a magántulajdonban lévő, régi, romos villák felújítását is próbálják ösztönözni, sajnos egyelőre nem sok sikerrel.

Ezekre az ingatlanokra ötszörös adót állapított meg az önkormányzat. Ha nem tesznek eleget kötelességeiknek a tulajdonosok, perelni fogunk

– szögezte le a polgármester.