Több kilométernyi szekérutat szélesítettek ki Székelyvarságon

Székelyvarsági útfelújítások: kulcskérdés a vízelvezetés • Fotó: Erdély Bálint Előd

A kiszélesített utakat le is kövezték, ám ezeket a megásott sáncok ellenére is sok helyen elmosta a heves esőzésekkor lezúduló nagy mennyiségű víz. Éppen ezért a község vezetősége úgy döntött, hogy a kritikus helyszíneken fedett sáncok formájában kialakított vízelvezetőket fognak elhelyezni. Ezt tartják ugyanis a leghatékonyabb megoldásnak. Összesen több mint húsz helyszínen kell elvégezzék ezt a munkálatot.

Továbbra is probléma



Jelenleg zajlik a 138B jelzésű megyei út karbantartása a községben, kátyúzással igyekeznek javítani a helyzeten. Tamás Ernő hangsúlyozta, erre nagy szükség is van, hiszen a sokszori egyeztetések ellenére sem tartják be a súlykorlátozást a teherautókkal dolgozó vállalatok, ennek eredménye pedig látszik is a kigödrösödött utakon.