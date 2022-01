Több kifogásának is hangot adott az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségére pályázó Imre Gábor

Az alapokhoz való visszatérést – demokratizálást, területiséget, szakmaiságot – ígér Imre Gábor, amennyiben megválasztják az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének élére. Mindemellett több kifogást is emelt a szervezés alatt álló választásokkal kapcsolatban, külön bírálva a területi alakulat vezetőjét.

Kifogásolja az egyik jelölt a székelyudvarhelyi választást • Fotó: László Ildikó

Leadja az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségébe való jelöléséhez szükséges dokumentációt – jelentette be egy hétfői sajtótájékoztatón Imre Gábor, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács volt elnöke. Miklós Zoltánnak, a Haáz Rezső Múzeum igazgatójának korábbi hasonló bejelentésére reagálva közölte, külön örült annak, hogy van még olyan ember, aki hozzá hasonlóan azt látja, hogy gyökeres, a rendszert érintő változásra van szükség a helyi szervezetben.

HIRDETÉS

Kicsúsztak az időből

Imre Gábor üdvözli, hogy a helyi szervezet vezetősége a nagybányai példát követve egy mindenki számára nyitott állóurnás szavazást készül megszervezni február 27-én – csak egy, a pártba való belépést vagy a tagság megerősítését célzó nyilatkozatot kell kitöltsenek a 18 év feletti helyi lakcímmel rendelkező részvevők –, ám vannak aggályai. Kiemelte, Szakács Tibor, a helyi alakulat megbízott elnöke december 16-ig kellett volna kötelező módon megszervezze a tisztújítást a párt területi és országos alapszabályzata szerint. Ez nem történt meg, mostanra viszont lejárt Szakács mandátuma. Szerinte a járványhelyzet sem kifogás a csúszásra, hiszen az most is hasonló, mint az elmúlt egy évben. „Kivel kell most kommunikálni? Szakács Tibor volt megbízott elnökkel vagy a városi tisztújító bizottsággal?” – tette fel a költői kérdést. Ezután

élesen bírálta Bíró Barna Botondot, a szervezet udvarhelyszéki elnökét, aki szerinte maga köré akarja felépíteni a helyi alakulatot, ami hosszútávon nem tesz jót. Szerinte nem kellene mindenhol főszerepet vállalni

– jegyezte meg némi iróniával a hangjában.

A tisztújítóval kapcsolatban Imre Gábor azt is kifogásolta, hogy alelnökökre nem lehet szavazni a közelgő választáson. Ebből kiindulva nem is mutatta be saját ötszemélyes elnökségét, amelyet a későbbiekben a párt székelyudvarhelyi nő- és ifjúsági szervezeteinek egy-egy tagjával szeretne kiegészíteni. A csapatában lévő személyek egyébként választmányban megengedett pozíciókra fogják jelöltetni magukat.

„Nem elég, hogy másfél éve nem működik a helyi szervezet, valakik azt akarják, hogy félkész testületeket állítsunk fel a februári tisztújítóra. (…)

Ez most sem arról szól, hogy működőképes szervezetet hozzunk létre, hanem hogy helyet biztosítsunk bizonyos játszmáknak

– fogalmazott.