Kikezdte az idő a székelyudvarhelyi hidakat, most nézik, hogy mennyire

Lakók hívták fel a figyelmünket, hogy repedés látható a székelyudvarhelyi Vásártér utcában található Nagy–Küküllő-híd alsó részén, akik arról érdeklődtek, vajon biztonságos-e az átkelő. Ennek alapján érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál.

Felméréseket végeztettek

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, tavaly elkezdődött a székelyudvarhelyi hidak állapotának felmérése az esetleges problémák kiküszöbölése érdekében.

Az elmúlt évben a Nagy–Küküllőn átívelő Nicolae Bălcescu utcai, valamint a kadicsfalvi átkelők esetében készült szakértői vélemény, továbbá hasonló dokumentumot állíttattak össze a Vár utcában lévő, a Varga-patak feletti átjárást biztosító híd esetében is. Utóbbival kapcsolatban már készült tanulmány is a javítás elvégzése érdekében, idén szeretnék a műszaki terveket megrendelni, ugyanakkor a szerkezet megerősítését is elvégeznék.

Természetesen minderre anyagi forrást kell teremteni a helyi költségvetés-tervezetben, amelynek elfogadása jövő hónapban esedékes. Jelenleg