Nagy felfordulásra lehet számítani az útjavítások miatt

Elsőként az 1989. December 22. utcában lesz útjavítás (a Homoród utca és Lidl áruház közötti szakaszon), itt többek között új kopóréteget kap az útszakasz. A Gyulafehérvári utcában is munkálatokra lehet számítani, itt az úttest mellett a járdát is korszerűsítik.

A Kárpátok sétányán is lesz járdajavítás, ott kerékpárutat is kialakítanak.

A gyalogosoknak jó hír az is, hogy az Arany János és a Lămâiței utcákban, illetve a Mátyás király téren is járdajavítást terveznek. A Grigorescu utcában a csatornafedők szintbe helyezésére készülnek. A kövesdombi Ion Buteanu utcában járdát javítanak és a körforgalmat is felújítják.