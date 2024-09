Több hektáron lángol a száraz növényzet Tekerőpatakon

A tűzben az aljnövényzet is a fák is lángra kaptak. Az oltásban körülbelül 20 tűzoltó, köztük a gyergyószentmiklósi hivatásos, valamint a vaslábi és helyi önkéntes tűzoltók is részt vesznek, de segédkezik a gyergyóújfalusi közbirtokosság személyzete is.

Munkájukat a nehezen megközelíthető terep és az erős szél is nehezíti.