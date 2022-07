Több ezer támogatásigénylő gazda földterületeit vizsgálja meg az APIA

Az idei Hargita megyei ellenőrzések leginkább a gyergyói térségre összpontosulnak, tudtuk meg Haschi Andrástól. „Gyergyószentmiklós környékén van nagyon sok támogatásigénylő, akinél ellenőrzést kell végezzünk, arra a térségre koncentrálódnak a teledetekciós ellenőrzések is. Ott 1359 gazda területein lesz ellenőrzés, Csíkszereda környéke esetében ez a szám 257, Székelyudvarhely környékén 159, Székelykeresztúr térségében 138 gazdánál ellenőrzünk, Csíkszentmárton környékén 89-nél, Maroshévíz térségében 22-nél, illetve megyeszerte 106,50 hektárnál nagyobb területtel rendelkező gazdánál is ellenőrzést végzünk – utóbbi esetben közbirtokosságokról, nagytermelőkről beszélünk” – közölte a megyei APIA vezetője.

és amint arról Haschi András tájékoztatott, még most is szinte naponta kapnak ilyen értesítéseket a megyei tűzoltóságtól. „Van ennek is egy hibakódja, amit majd figyelembe vesz a rendszer, amikor majd számolják a szankciókat és a levonásokat” – jegyezte meg.

Maros megyében is ellenőriznek



Maros megyében múlt héten kezdte meg a Maros Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) a területalapú támogatást igénylő gazdaságok ellenőrzését. Mint Ovidiu Săvâșcă igazgató a sajtónak elmondta, megyeszinten összesen 1810 helyszínt ellenőriznek a megadott kritériumok szerint. Ezekből 791-re személyesen is elmennek a szakemberek, a többin zajló munkát csak légi felvételek segítségével értékelik. Az igazgató arról is beszélt, hogy időben értesítik azokat a gazdákat, akiknél személyesen jelennek meg, hogy mikor esedékes a látogatás, és reméli, hogy akár az előző években, idén is mindenki fogadja őket. Szeptemberig kell ugyanis a két módszerrel végzett ellenőrzéseket befejezni, hogy majd mindenki számára át tudják utalni a területalapú támogatásokat.