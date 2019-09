Több évnyi várakozás után jövőre modern műtőblokkja lehet a csíkszeredai kórháznak

Sokáig szünetelt a munka a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház C-épületénél, ahová többek között tíz korszerű műtőt és az azokat kiszolgáló helyiségeket tervezték. A napokban újra hozzáfogtak a kivitelezéshez, ezt hétfőn a sajtó képviselőinek is bejelentették a helyszínen.

A negyedszerre kiírt közbeszerzési eljárásra végül egyedül a brăilai Termhidro Kft. jelentkezett, meg is nyerte a versenytárgyalást a munkálatok kivitelezésére. Korábban szintén ez a cég végezte el az épületszárny szellőztetőrendszerének a kiépítését.

Adrian Dobrică sebészorvos, a műtőblokk vezetője arról beszélt, hogy az építési munkálatok felfüggesztésének idején mindent megtettek azért, hogy ne kelljen a betegeket elküldeni más kórházakba, ezért kisebb felújításokat végeztek a régi műtőkben, hogy továbbra is használni tudják. A kivitelezési munkák kapcsán kiemelte,

Kifejezte azt is, hogy mindent megtesznek azért, hogy elérjék azt a céljukat, hogy az egészségügyi intézmény regionális klinikai kórházzá váljon. Ennek kapcsán hozzátette, hogy a napokban benyújtották a pályázatot az Országos Beruházási Társasághoz (CNI), hogy a járóbeteg-rendelő épületét (poliklinika épülete) és a sürgősségi betegellátó egységet felújítsák.

A projektről



A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház C-épületének felújításához még 2012. tavaszán fogtak hozzá. A projekt tartalmazta az épületszárny egy szinttel való emelését, egy intenzív osztály és egy szemészeti osztály kialakítását, továbbá egy modern műtőblokk kiépítését. Ezeket a fejlesztéseket azonban fel kellett függeszteni. A munkálatok mindössze 80 százalékban készültek el, többek között megerősítették az épületrész falait a földszinttől a második emeletig, egy új szintet is emeltek. Csakhogy időközben az építő cég csődbe ment, amelynek következtében fel kellett leltározni, hogy mit végeztek el, illetve felül kellett vizsgálni a műszaki tervet is, naprakésszé kellett tenni a megváltozott szabványok figyelembevételével. A munkálatok folytatására tavaly írt ki több rendben közbeszerzést a megyei önkormányzat, azonban egy cég sem jelentkezett, idén negyedszerre hirdették meg, amíg volt jelentkező, akivel szerződést is kötöttek.