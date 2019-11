Több esélyt az esélytelennek

Féléve, nyáron indult az Esély program • Fotó: Kacsó Erika

Olyan fejlesztő és tanácsadási programokon vettek részt, amelyek a felzárkóztatást, az esélyeik növeléséhez járult hozzá, hogy

képesek legyenek a velük született adottságokat kamatoztatni, iskolai tanulmányaikat befejezni, megfelelő szakmát választani és azt a lehető legjobban elsajátítani.

Ahogy Kacsó Erika pszichológus, projektvezető mondta, ez teszi lehetővé számukra, hogy aktuális helyzetükön felülkerekedjenek és kiegyensúlyozott életet éljenek.

A Talentum Alapítvány munkatársa a Székelyhonnak elmondta: a többéves tapasztalat azt mutatja, hogy

a hátrányos helyzetű családokból származó, jó képességű gyermekek az iskola első négy osztályában jól teljesítenek, azonban ötödiktől előmenetelük nagymértékben romlik, kilencedik osztálytól pedig a tanulás másodrendűvé válik.

A pszichológus szerint leginkább az alacsony önértékelés jellemzi őket, valamint a nagyfokú passzivitás és a kezdeményezőkészség hiánya.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával az idén is sikerült megvalósítani egy féléves, átfogó, tartalmas programot, amelynek a fiatalok esélyeinek növelése, életvezetési készségeinek fejlesztése, látókörük tágítása, kezdeményezőképességük fejlesztése volt a célja, hogy aktívabban irányítsák saját életüket és felülkerekedjenek az eddigi nehéz helyzetükön.

A fejlesztési program résztvevői személyiségfejlesztő tréningen, interaktív ismeretfejlesztő foglalkozás- sorozaton vettek részt, a magyar irodalommal, a magyarság történelmével is ismerkedtek.

Az alapítvány marosvásárhelyi székhelyén heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon túl a Bucsinra kirándultak, illetve részt vettek egy négynapos magyarországi kiránduláson is, Budapest mellett meglátogatták Esztergomot és Visegrádot is. Míg a Bucsin a természetközeli élményeik számára jelentett kitűnő helyszínt, Budapest a nagyvárosban történő tájékozódási képességeik fejlesztésére nyújtott alkalmat a múzeumlátogatások mellett, míg Esztergom és Visegrád a magyarságtudatuk fejlesztéséhez járult hozzá.

Élményeiket fotókon is megörökítették, azokból Az én Magyarországom címmel egy kiállítást szerveztek, amely csütörtökön, 17 órakor nyílik az alapítvány Vihar utca 13. szám alatti székhelyén. Az eseményre a szülők és hozzátartozók jelenlétére is számítanak, a fiatalok a tapasztalataikról és a tanultakról is beszámolnak.