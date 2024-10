Több autó ütközött össze a Szejkén

Több autó ütközött össze szerdán délután Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál, az Udvarhelyszéki Közlekedési Infón közzétett fénykép alapján három személyautót is érintett a baleset, sőt úgy tűnt, egy teherautó is lecsúszott az útról. A helyszínen SMURD-egység és mentőszolgálat is részt vesz a mentésben.