Tíznapos színházi fesztiválra várnak: kezdődik a Nemzetiségi Színházi Kollokvium

Október 11-20. között rendezik meg Gyergyószentmiklóson a Nemzetiségi Színházi Kollokviumot, amelyen húsz társulat előadásait tekintheti meg a közönség. Ezúttal is számos kísérőrendezvénye lesz a fesztiválnak, könyvbemutató- és vásár, koncertek, kiállítások, filmvetítés, sőt, vacsoraszínház is szerepel a programban.

Sajtótájékoztatón ismertették a programot az esemény szervezői • Fotó: Kolozsi Borsos Gábor

Két színházi előadást tartanak Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, és három kiállítást is megnyitnak a fesztivál részeként.

A kollokvium programja ezúttal is nagyon színes és változatos lesz, több helyszínen várják majd az érdeklődőket.

Ezalatt húsz előadást láthatnak majd, 14 városból érkeznek társulatok, a hazai színházak mellett Újvidékről is. Több mint 500 vendégre számítanak a fesztivál alatt.

Simándi József operaénekes 100. születésnapja alkalmából rendezett emléktárlat a magyarországi Balassi Intézet gondozásában kerül Gyergyószentmiklósra, és a Városi Könyvtár, illetve a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közreműködésével lehet majd megtekinteni. Hodgyai István színházi plakátjaiból, illetve Benedek Levente kollázsaiból is lesz kiállítás. Utóbbi workshopot is tart, amelybe bárki bekapcsolódhat október 13-17. között 12-től 15 óráig, és elkészítheti saját kollázsát. Könyvvásár is lesz minden nap 16 órától az utolsó előadás utánig a színház előterében, illetve bemutatják Kele Fodor Ákos könyvét a Városi Könyvtárban.

Minden este koncert, buli várja a szórakozni vágyókat. Újdonság lesz egy vacsoraszínház, amelyre külön lehet majd jegyet váltani.

A Nemzetiségi Színházi Kollokvium hivatalos megnyitója október 11-én este fél nyolctól lesz, a Három nővér című előadás előtt. A részletes programot és minden információt megtalálnak az érdeklődők a Figura Stúdió Színház honlapjáról is elérhető kollokviumos weboldalon. Jegyek, bérletek csütörtöktől válthatóak.