Tízmillió lejjel többe kerül a tervezett marosvásárhelyi mélygarázs

Még idén nekifoghatnak Marosvásárhelyen a főtéri mélygarázs építésének miután újra kiszámították, hogy mennyibe kerül a terv kivitelezése, és ezt az önkormányzati képviselők is elfogadták. A friss tervvel, számításokkal sem ért egyet azonban mindenki.

A főtéri park alá építenék meg a földalatti parkolót és egyúttal az egész felszíni részt is átalakítanák • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen 2009-ben készült egy nagylélegzetű terv a főtéri mélygarázs építéséről. Már akkor parkolóhely hiány volt a belvárosban,

a városvezetés pedig azt szerette volna, hogy a főtéren, a műemlék épületek közötti park alá építsenek ki egy földalatti parkolót.

Az akkor elkészített műszaki mutatók szerint 33 millió lejre lett volna szükség, ennek a létesítmények az elkészítésére. Évekig azonban nem történt semmi, mert a városnak nem volt pénze ekkora beruházásra. A városvezetés azonban nem mondott le a tervről, tavaly februárban újra leporolták. Az önkormányzati ülésen hosszas vita alakult ki a mélygarázs szükségességéről és időszerűségéről, de

végül megszavazták, hogy bizonyos feltételekkel, megvalósítják.

A magyar önkormányzati képviselők kérése az volt, hogy ha már építőteleppé válik a város központja, akkor a szintén régóta tervezett belváros átalakítsa is történjen meg. Pályázatot is írtak ki és nyertest tervet is hirdettek, amely alapján szelőssé, részben gépkocsimentessé alakítják Marosvásárhely főterét.

Közben megrendelték a mélygarázs gazdasági mutatóinak frissítését. A számításokat egy kolozsvári cég végezte: kiderült, hogy

az egyszintes, 415 férőhelyes mélygarázs megépítése 42 395 000 lejbe kerül, csaknem tíz millióval többe, mint a korábbi terv.

Az új műszaki adatokat elfogadta a városi önkormányzati képviselők nagy többsége, a Szabad Emberek Pártjának három tanácsosa nem értett vele egyet (Radu Bălaş tartózkodott, Pápai László és Tatár Lehel nemmel szavazott).

A mélygarázs kapcsán, a kolozsvári műépítészeti egyetemen tanuló Tatár Lehel kifejtette: a városi mobilitási tervben, amelynek többek között az a célja, hogy észszerűsítse a gépkocsiforgalmat és teret biztosítson az alternatív közlekedési eszközöknek, két főtéri garázs szerepel. A szóban forgó mélygarázs mellett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete mögötti térre is beterveztek egy emeletes parkolóházat. Véleménye szerint

az emeletes parkolóház megépítése olcsóbb és veszélytelenebb lenne, mint a főtéri mélygarázs megépítése.

Felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy bár a tervben a munkálatok kivitelezésére 36 hónap van kiírva, amennyiben a főtéren régészeti leletekre bukkannak, és azokat fel kell tárni, sokkal több évig építőteleppé válik majd a város központja. Az sem mellékes, véleménye szerint, hogy

Marosvásárhely egész központja fák nélkül maradhat, hiszen egy fa gyökerének 4-5 méternyi mély földre is szüksége van, s ez nem lesz lehetséges, ha megépül a mélygarázs.

Marosvásárhely önkormányzata tavaly 33 millió lejes kölcsönt vette fel a mélygarázs megépítésére. Egyelőre nem tudni, hogy csaknem 10 millió lejes különbséget milyen forrásból fogja majd fedezni. A következő lépés a közbeszerzés kiírása és a kivitelező kiválasztása, s nem kizárt, hogy már idén nekifognak a munkálatoknak.