Tízéves a Kárpát-medencei konduktív pedagógiai fejlesztés Erdélyben

A Semmelweis Egyetemhez 2017-ben csatlakozott Pető András Kar akkor is, azóta is egyik vezető projektjeként tekint a határon túli konduktív nevelés, az ehhez kapcsolódó képzés kiépítésére

A most 17 éves fiúkra rendkívül jó hatással volt a kitartó munka, testtudatosak lettek, a megtanult légzéstechnikát most is alkalmazzák, sőt, a tanultakkal segítségére tudtak lenni sztrókot kapott nagyapjuknak is.