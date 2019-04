Tizenkét utcát aszfaltoznak le Szentegyházán

• Fotó: Barabás Ákos

Az Új utcában zajló munkálatoknál találkoztunk Molnár Tibor polgármesterrel, aki tudatta, az alapozástól kezdődött az útépítés, és fedett sáncokat, illetve járdát is fognak építeni a helyszínen. Mint mondta, az általunk is meglátogatott helyszín csak egy abból a tizenkét utcából, amelyekben teljes felújítást végeznek egy tizenkét millió lejes pályázatnak köszönhetően, amelynek finanszírozását az Országos Vidékfejlesztési Programból (PNDL) valósítják meg.

Ezek közé tartozik a Mihai Eminescu utca is, ahová már leterítették az alap- és kopóréteget az aszfaltozás során. A polgármester megjegyezte, több ilyen nevű utca van a településen, így a

választások után egyiket új névre keresztelnék

– választási évben ugyanis a törvények értelmében nem lehet ezt megtenni.

HIRDETÉS

Szintén megkezdődtek a munkálatok az Ifjúság utcában, ahol az alap aszfaltréteget már leterítették, sőt bicikliutat és járdát is kialakítottak. Itt az aknák megemelése következik, majd a kopóréteg leterítése – ennek a tervek szerint már jövő héten nekifognak. Hasonló a helyzet a Strand utcában is, ugyanakkor a Hajnal utcában készülnek leteríteni az alapréteg aszfaltot. Ezeken kívül az Iskola és a Kárpátok utcákban is volt már építkezés, a Vadász utca felújítása pedig már tavaly befejeződött. A közeljövőben a Hársfa sétányon, valamint a Gábor Áron, a Vitusok és a Gyertyánffy Jónás utcákban kezdődik el a munka.