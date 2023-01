Tizenhét lejt tesznek minden egyes adólej mellé a pályázatok révén Sepsiszentgyörgyön

Több mint 523 millió lejes finanszírozásra nyújtott be összesen 44 pályázatot Sepsiszentgyörgy önkormányzata az országos helyreállítási terv keretében (PNRR), ebből közel 470 millió lejre köthetnek szerződéseket az elkövetkezendő három év során. Tömbházak, óvodák és iskolák hőszigetelésére, szolgálati lakások építésére, elektromos autóbuszok és töltőállomások beszerzésére, hulladékgyűjtő-szigetek telepítésre és a Kommunizmus Múzeumának megépítésére nyílt ily módon lehetőség.

A pályázatokról Antal Árpád polgármester, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester és Buja Gergely, a városháza fejlesztési, pályázati vezérigazgatója számolt be szerdán. Elhangzott: az országos helyreállítási tervbe foglalt megvalósításokra Románia is az Európai Uniótól kap forrásokat, ezek elosztásáról a legnagyobb mértékben a Cseke Attila RMDSZ-es miniszter által vezetett fejlesztési minisztérium dönt.

„Hogy megértsük, mit jelent ez a 468 millió lej, össze lehet hasonlítani azzal az összeggel, amit Sepsiszentgyörgy polgárai a járművek, lakások és területek után fizetnek be a városkaszába. Ez 2022-ben közel 9,2 millió lejt tett ki.

A tömbházak kiválasztásánál figyelembe vettük a városrendezési szempontot, ezért választottuk a városközpontban és a főutak mellett lévő tömbházakat, valamint a szociális szempontot is, így kerültek be a programba a Csíki negyedi és a Váradi József utcában található épületek” – mondta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.

A programban további 8 tanintézmény számára is sikerült pályázni az energiahatékonyság növelése érdekében. „A több mint 50 éve épült épületek hőszigetelése és felújítása után nemcsak a gyermekek és a pedagógusok komfortérzéke növekedik, hanem számottevően csökken majd a számlák értéke is. A megújuló épületek közé a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, a Váradi József Általános Iskola, a Székely Mikó Kollégium bentlakása, az Ady Endre Általános Iskola, a Napsugár óvodához tartozó bölcsőde, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum (bentlakás, valamint C-és D-épület), a Nicolae Colan Általános Iskola és a Hófehérke Óvoda épületei tartoznak” – sorolta Buja Gergely vezérigazgató.

A lakók a zsebükön is megérzik majd az ökoszigetek hasznát

A város ugyanakkor 100 digitális hulladékgyűjtő ökosziget beszerzésére is pályázott. Ezek ötféle hulladék befogadására alkalmasak, a lakónegyedekben helyezik ki ezeket,

Az elektromos és hibrid járművek számára 74 töltőállomás beszerzése is szerepel a projektek között, ahogyan 12 lassú és 4 gyors töltőállomás létesítése is az elektromos autóbuszok számára. Igaz, ezek megfelelő működéséhez az áramellátási hálózat fejlesztésére is szükség lesz a következő években.

Új múzeum a kínálatban

„2020-ban megígértük, hogy a következő években az önkormányzat számára prioritást élveznek a szolgálati lakások. Ilyeneket építünk az egészségügyben és tanügyben dolgozó szakemberek részére, de ANL-s lakásokat, szociális lakásokat és sorházakat is, segítve minden társadalmi réteget” – emlékeztetett Antal Árpád.