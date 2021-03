Tizenhat osztályközösség kapott okostáblát Hargita megyében

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az NSKI 2016-tól – didaktikai eszközpark bővítésén keresztül is – több és többszintű oktatásfejlesztési projektet kezdeményezett székelyföldi és kárpátaljai partnerekkel együttműködve, egyebek mellett ennek részeként 308 táblagéppel és 10 multimédiás interaktív táblával gazdagodtak oktatási intézmények. A kezdeményezés egyfajta példamutatás, fejtette ki Szász Jenő, az NSKI elnöke: azt jelzi, hogy milyen irányba kellene a digitális oktatás fejlődjön.

„A korábbi okostáblák kiosztása után azt tapasztaltuk, hogy az alsó tagozatos pedagógusok, az óvó- és tanítónők használták azokat a leggyakrabban és a leghatékonyabban, ezért most főként elemi tagozatos osztályok és csoportok részesültek az értékes adományban” – jegyezte meg az kutatóintézet elnöke.

ezért rendkívül fontos minden olyan kezdeményezés, amely a ma már elengedhetetlen technológiai fejlődést segíti. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyébként számtalan más oktatási programot is lebonyolít a külhoni magyar területeken, ezúttal azok a Hargita megyei pedagógusok és tanintézetek a program kedvezményezettjei, akik az elmúlt időszakban együttműködtek az intézménnyel.

A projektbemutató eseményen Demeter Levente, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség vezetője is jelen volt, aki a már elhangzottak mellett hangsúlyozta: a multimédiás táblák talán legnagyobb előnye, hogy interaktívak.

A csúcstechnológiás multimédiás eszközök használatába a jelenlévők is kis betekintőt nyertek az Orbán Balázs Általános Iskola pedagógusa, Geréb Harmat és osztálya közreműködésével. „Hosszútávú befektetésként kell ezekre az eszközökre tekinteni. Hiszen a digitalizáció a jövő, érdemes ennek a hasznosságára is megtanítani a gyerekeket” – summázott végül Szász Jenő, az NSKI elnöke. A 16 új multimédiás eszköz beszerelése már megtörtént, azokat már használják is a pedagógusok és a diákok.