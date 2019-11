Adventi gyertyagyújtással készülni a karácsonyra

Adventi fények Székelyudvarhely központjában. Idén is világítani fognak. Archív • Fotó: Veres Nándor

Gyergyószentmiklóson idén már tizedik alkalommal várják a város főterére a helyieket, hogy az esti szentmiséket követően közösen gyújtsanak adventi gyertyát.

„Ahhoz, hogy meghitt hangulatban készülődhessünk az ünnepi időszakra, ezúttal az egyházak és a kórusok képviselői mellett a város általános iskoláinak öt-nyolcadik osztályos diákjai tolmácsolják majd az adventi naptárban megjelenő üzeneteket, és ők gyújtják meg a lángot is” – tudtuk meg Kertész Lászlótól, a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal sajtóreferensétől.

HIRDETÉS

December 1-jén Gál Hunor örmény katolikus plébános, Tőkés-Bencze Zsuzsánna unitárius lelkész, a Szent Miklós Kamaraegyüttes és a Vaskertes Általános Iskola tanulói teszik szebbé az ünnepre való hangolódást. December 8-án Mátyás István református lelkész, Korom Imre, a Munkás Szent József római katolikus templom plébánosa, a Domokos Pál Péter Dalkör Női Kórusa és a Kós Károly Általános Iskola diákjai emelik a hangulatot. December 15-én György Balázs római katolikus lelkész és Antal Zoltán római katolikus segédlelkész, a Blessing Baptista dicsőítő csoport és a Sfântu Nicolae-iskola tanulói közvetítik az ünnepi gondolatokat. Végül december 22-én Portik-Hegyi Kelemen római katolikus főesperes-plébános, Novák Zsolt baptista lelkész, az Ipartestület Férfikara és a Fogarassy Mihály Általános Iskola diákjai várják az ünnepre készülőket. A gyertyagyújtások vasárnap esténként negyed nyolctól lesznek.

Elkezdődött már Gyergyószentmiklós ünnepi hangulatba való öltöztetése is, a főtéren tizenhat új díszt helyeztek el, a régiek pedig más utcákba kerültek. Új fényeket kap a Művelődési Központ is, és a megszokottól eltérően a város nagy adventi koszorúja is a központba kerül, ahol egy nagyobb méretű karácsonyfát is feldíszítenek majd.

Adventi gyertyagyújtás Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyieket is gyertyagyújtásra várják a karácsonyt megelőző adventi vasárnapokon. December 1-jén délután öt órától Mátyás Károly római katolikus főesperes mond áldást és a Szent Miklós-plébánia Musica Sacra kórusa lép fel a Márton Áron téren. A karvezető Ambrus László.

Ünnepi köntösbe öltöznek a székelyföldi városok A legtöbb székelyföldi városban december elsején, advent első vasárnapján kapcsolják fel a díszkivilágítást, kivéve Marosvásárhelyen, ahol december ötödikéig kell erre várniuk a lakóknak. Az eltérő időpontok mellett az is változó, hogy az egyes önkormányzatok mennyit fordítottak a városok díszítésére. A legtöbb székelyföldi városban december elsején, advent első vasárnapján kapcsolják fel a díszkivilágítást, kivéve Marosvásárhelyen, ahol december ötödikéig kell erre várniuk a lakóknak. Az eltérő időpontok mellett az is változó, hogy az egyes önkormányzatok mennyit fordítottak a városok díszítésére.

Marosvásárhelyen és Szovátán is karácsonyra hangolódnak

A Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi önkéntesei szombaton délután négy órakor állítják fel a Deus Providebit Tanulmányi Ház udvarára a nagy méretű adventi koszorút. Az első gyertyát december 1-jén, advent első vasárnapján a reggeli szentmise után gyújtják meg.

Szovátán advent első vasárnapján délután háromkor közös ünneplés keretében gyújtják meg az első adventi gyertyát a nagy méretű koszorún, amit a város központi terén állítottak fel. Beszédet mond a helybéli unitárius lelkész, karácsonyi dalokat ad elő Szávuly Júlia.