Tíz kilométernyi utat aszfaltoznak le, mégsem elégedett mindenki

Az enyhe tél lehetővé teszi, hogy a cég előkészítő munkálatokat végezzen: kialakítsa a sáncokat, bejáratokat, hogy a rétegezés után majd felkerüljön az aszfalt is. Az útépítést szoktam a zserbó süteményre hasonlítani, hiszen a rétegezés után jön a csokimáz, az utcák esetében az aszfalt

Marad még tennivaló



Szováta polgármestere hiányosságként értékelte, hogy nem sikerült az Ilyésmező utcát is belefoglalni a pályázatba. Részben azért, mert az az szakasz községi útként szerepelt, hiszen ma ugyan Szováta egyik lakónegyede, de korábban önálló település volt. De azért sem felelt meg a pályázati kiírásoknak, mert nincs kiépítve a szennyvízhálózat. A polgármester elmondta, számon tartja az Ilyésmezőn élő mintegy háromszáz ember jogos elvárást, és pályázatot nyújtottak be a csatornahálózat kiépítésére, amit meg is nyertek. Ha ez a csatornázás megtörténik, akkor mindenképp következik a 4,6 kilométernyi kövezett útszakasz leaszfaltozása.