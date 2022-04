Titkosított jegyek a próbavizsgákon

A nyolcadikosok és a tizenkettedikesek is csütörtökön tudták meg, hogyan szerepeltek a próbavizsgákon – országos statisztikai adatok az eredményekről csütörtökön délután még nem voltak.

Az érettségi eredményeket is vizsgatípusonként lehet értékelni: a tizenkettedik osztályos diákok ebben az esetben is román nyelvből és irodalomból teljesítettek a leggyengébben, a diákok 43 százaléka szerezte meg az átmenő jegyet. Anyanyelvből teljesítettek a legjobban: 84 százalékuk írt átmenőt, míg a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból a vizsgázók 57 százaléka, a választott tantárgyból pedig 76 százalékuk ment volna át, ha most szervezték volna meg az érettségi vizsgát.

Nem óvhatnak

Az eredményeket nem lehet megóvni, ugyanis nem kerülnek be a naplóba, csak abban az esetben, ha a diák vagy a szülő írásban kéri ezt. A próbaérettséginek és a próba-képességvizsgának