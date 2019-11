Tiszta munka a Madarasi Hargitán

Tizenöt év után újra legálisan termelik ki a fenyőerdőt a Madarasi Hargita Szentegyházához tartozó részén. A széldöntéses terület kitakarítása erdészeti szempontból is fontos, ugyanakkor a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesülethez (SZKE) tartozó gazdák is örülnek, hogy tűzifához, illetve műfához juthatnak. A terület újraültetése sem marad el.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ebből egyesületük minden tagja részesül – területének nagysága függvényében –, ha ezt igényli, illetve kifizeti egyebek mellett az erdő őrzéséért, bélyegzéséért és kivágásáért járó összegeket. Összesen 1300 köbméternyi fát fognak kitermelni. Természetesen újra is ültetik a területeket.

– fejtette ki Elekes András, a Szépvízi Magánerdészet munkatársa. Hangsúlyozta, munkájuk azért is fontos, mert ha a terület megtisztul, akkor tavasszal lehet itt csemeteültetést szervezni. Tudni kell azt is, hogy

„Egy erdős részen tragédiának számít a széldöntés, innen pedig ki kell termelni a fát, mielőtt megbogarasodik, hiszen ez átterjedhet máshová is, hatalmas károkat okozva. Hamarabb is elkezdhettük volna, de a törvények miatt nem lehetett.

Konrád Dezső emlékeztetett, nem volt egyszerű eljutni a legális kitermelésig, hiszen korábban több egyesület is alakult, és volt, aki nem csak egyhez csatlakozott, persze ugyanazzal a birtoklevéllel. Ez hatalmas kavarodást eredményezett. Miután már az erdő őrzése sem volt fizetve, és kivonult az ezzel megbízott erdészet, a fák kivágása is tilossá vált. Persze

„Az is a célunk, hogy a helyieknél maradjon a fa, ne idegenek vásárolják fel. Egy adott ponton oda jutottunk, hogy az átlagembereknek nem volt fájuk, így segíteni sem tudtunk egymásnak, ha például leégett valakinek a csűrje vagy háza” – fogalmazott Konrád. Végül azonban sikerült újraszervezni az erdő őrzését egy nagyjából 75 hektáros területen, és csak ezután kezdődhetett el a mostani kitermelés. Nagyjából másfél hete folyik a munka problémamentesen, de most is féltik az út mellé kitermelt fát a tolvajoktól, így

több munkatársuk is folyamatosan a helyszínen van, éjszaka is ott alszanak.