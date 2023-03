Tiltakoznak a vállalkozások, változtatni kell az útfelújítási terveken

Nagyon megnehezítette volna a csíkszeredai Hargita utca tervbe vett átalakítása az ott működő vállalkozások megközelítését, ezért beadványban tiltakoznak, és kérik a tervek megváltoztatását. A városháza most keresi a lehetőségeket, és kedvező megoldást ígér.

A Hargita utca átalakítását és felújítását is tartalmazzák a fenntartható mobilitási terv részeként végzett beruházások, amelyekre európai uniós finanszírozást nyert Csíkszereda. Az más kérdés, hogy az előre nem látott áremelkedések miatt már

Az utcának a vasúti felüljáró és a város nyugati kijárata közötti szakasza felújítására korábban egy olyan terv készült, amely főleg a tömegközlekedés és a kerékpárosok szempontjait vette figyelembe: a két belső útsávra korlátozta volna az autók közlekedését, a két külső, most inkább parkolásra használt sávot pedig a városi tömegközlekedés autóbuszai számára tartotta volna fenn. Emellett kétoldalt kerékpársávok kialakítását is tartalmazza,

fölösleges köröket leírva. A cégek képviselői most írásban is jelezték kifogásaikat a polgármesteri hivatalnak.

Mint megtudtuk, szerdán érkezett a városházára az a beadvány, amelyet 104 vállalkozás képviselője írt alá, a legnagyobbtól a legkisebbig, kérve a tervek módosítását.

„Tudtunk erről a dologról, másfél héttel korábban volt egy szűk körű egyeztetés, és akkor már jelezték az elégedetlenségüket. Akkor arra kértük fel őket, hogy ezt írásban nyújtsák be, hogy tovább tudjunk lépni” – tért ki az előzményekre az alpolgármester. Azt is elmondta, azóta már a városba érkeztek az uniós támogatást biztosító Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői is, akikkel egyeztetve megállapodtak, hogy