Tető alá kerül a csíkszentsimoni sportcsarnok

Elkészült a Csíkszentsimonban a többfunkciós sportcsarnok szerkezete, a tervek szerint nemcsak a tető kerül rá idén, hanem az oldalfalakat, ablakokat is felszerelik. Így a tél folyamán is tud dolgozni a kivitelező cég, a belső szerelésekkel folytathatják a munkát.

• Fotó: Pinti Attila

A betonból készült tartószerkezet és a hozzá kapcsolt lelátó már áll a csíkszentsimoni kultúrotthon udvarán, ugyanakkor a fém tetőszerkezetet is rögzítették – így a sportcsarnok váza elkészült. Ezekre kell rögzíteni az előregyártott panelekből készülő oldalfalakat, ablakokat, illetve a tetőt ahhoz, hogy

A községnek is van feladata

a belső szerelési munkálatokat a hideg évszakban is lehet végezni, egy év alatt pedig befejezni az építkezést.

A gázhálózatra is várni kell még, ezért az első években a csarnok fűtését fatüzelésű kazánnal biztosítják.

A községnek a terület mellett a közművesítést kell biztosítania, a villany- víz- és csatornahálózathoz csatlakoztatni a csarnokot. Ennek előkészítése folyamatban van, most az áramszolgáltató belegyezését várják a bekötéshez – tudtuk meg. Mivel a községben még nincs szennyvízhálózat, amelynek kiépítése ezután történik meg,

Több sportágat tud befogadni

Az épületben sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is lesz, illetve egy

180 ülőhelyet biztosító lelátó is lesz, a nézők számára női és férfi mosdó áll rendelkezésre.

A játéktér a testnevelés órák mellett kézilabdázásra, kosárlabdázásra, teremlabdarúgásra is alkalmas lesz, az asztaliteniszezők is használhatják, illetve csoportos alakformáló edzéseket is lehet tartani a sportcsarnokban. Ugyanakkor különböző sport- és kulturális rendezvényeknek adhat helyet.