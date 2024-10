Tétek és kihívások – TikTok-trendek a fiatalok életében

Ártó kihívások, veszélyeztető játékok – csak egy szelete a TikTok közösségi platformnak, amely függőséget okoz, a neki legkiszolgáltatottabbak pedig a tinédzserek. Székelyföldre is begyűrűznek ugyan a különböző TikTok-trendek, de itt szerencsére nincsenek kirívó hatással a fiatalokra.

Székelyföld sem maradhat ki a közösségi média befolyása alól, hozzánk is eljutnak a különböző trendvideók. Aki internetezik, az napi szinten találkozhat mindenféle tartalommal – vezette fel a témát Köllő Ildikó, csíkszeredai filmrendező, tartalomgyártó. Hozzátette, fontos kiemelni, hogy

a közösségi média oldalakon számos hasznos tartalmat, oktató videót osztanak meg, nemcsak negatív, ártó tartalmakat.

Hódítanak a meghökkentő videók A TikTokról, a fiatalok által is kedvelt platformról elmondható, hogy trendekre épül, egy-egy trend pedig globálisan végighullámzik:

az influenszerek, tartalomgyártók a népszerű videókon inspirálódva, azokhoz hasonló tartalmakat gyártanak, így gyűrűznek tovább az adott trendek.

A platform algoritmusa pedig elősegíti ezeket a népszerű trendeket, növeli a terjesztésüket.

A nézők figyelmét az első 5 másodpercben kell megragadni, ahhoz, hogy tovább nézze a videót, ráadásul rengeteg a tartalom, az ingerküszöb pedig magas, ezért a meghökkentő videók terjednek jobban”

– magyarázta. Példaként említést tett egy ilyen meghökkentő karakterről, a több millió követővel rendelkező, amerikai IshowSpeed videósról, aki az élő közvetítései során különböző városokat meglátogat, és szégyenérzet nélkül tesz meg olyan polgárpukkasztó dolgokat, amelyeket más nem tenne meg, a fiatalok pedig futnak utána, szintén videózzák, reprodukálják a tartalmát, így jobban terjed a platformokon. Néhány hónappal ezelőtt pedig Budapestet hozta lázba, hogy Mobilfox pénzt szórt az összegyűlt több mint hétezer fiatalnak, –

a pénzosztás is egy külföldi trend – ami jó reklámfogás volt, csakhogy veszélyeztették a fiatalok testi épségét.

Elterjedtek olyan ártó kihívások is, – folytatta –, mint égő folyadékkal való gyújtogatás, vagy akadtak olyanok is, akik fahéjat nyeltek le, ami légzési zavarokat okozott, és eközben kellett beszéljenek. „De ezek a végletek, a TikTokon számos más videó is hódít” – jegyezte meg a tartalomgyártó. Például Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE csíkszeredai oktatója 2019-ben megosztott videót arról, hogy csomagolásmentesen vásárol, és bizonyosan ő is hatott másokra példamutató viselkedésével.

Az influenszer tehát az, aki befolyásolhat a posztjai által, és ez nem jelent mindig negatív tevékenységet

– húzta alá. Hozzáfűzte, az sem elhanyagolható tény, hogy egy nemrég megosztott kimutatás szerint

minden ötödik gyerek influenszer akar lenni, és ezért nem mindegy, hogy milyen példát látnak, kit követnek.

A videókövetés hátulütői Köllő Ildikó továbbá beszélt arról is, hogy rendszeresen követi a közösségi oldalak tartalmait, de székelyföldi viszonylatban nem találkozott kirívó esetekkel, amelyek toxikusak, károsak lettek volna.

A veszély inkább abban áll, hogy a fiatalok számára nehezebb különbséget tenni megrendezett, fiktív történetek és a valóságos felvételek között. És a videókban külön nincs megjelölve, hogy statiszták segítségével megrendezett jelenetet látunk, vagy valóban élő, valós videót követünk”

– hívta fel a figyelmet. Hozzáfűzte: szintén a negatív hatásokhoz tartozik, hogy az Instagram hozzájárult a fiatalok testképzavarához, és a figyelemzavarok szintén a közösségi média számlájára is írhatók.

Egy óra alatt akár 50-70 videót is megnéznek a gyermekek”

– mutatott rá a tartalomgyártó, hozzátéve, hogy éppen ezért fontos, hogy a szülők ügyeljenek, hogy milyen tartalmakat követnek a gyerekek, ezekről jó elbeszélgetni, akár együtt nézni, elemezni, hogy mi a valóság, mi a helyes, mi van rendben és mi nincs. Tétekben játszanak Tankó-Molnár Emőke, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola oktatója a jelenség kapcsán arról beszélt, hogy diákjai körében érdeklődött erről a témáról,

a tanulói pedig azt mondták, hogy ők ugyan készítenek néha videókat a különböző közösségi oldalakra, viszont nem igazán jellemző, hogy részt vennének a Tiktokos kihívásokban.

„Mostanában inkább a különböző tétekről beszélnek, amelyek az ők értelmezésükben nem kihívások, hanem egy-egy feladat, amelyet megcsinálnak, ha a játékban – amelyet élőzés közben játszanak –, veszítenek. A probléma viszont az, hogy például, ha ablakot kell kitörniük »büntetésként«, akkor akár a testi épségüket is veszélyeztetheti” – osztotta meg az iskolai tanácsadó. Fontosak a személyes kapcsolatok „Iskolán belül korlátozva van a telefonhasználat, szünetben sem lehet használni. Ugyanakkor arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy

ne a telefonjukkal töltsék az időt, hanem egymással beszélgessenek, a személyes kapcsolatokra fektessék a hangsúlyt”

– magyarázta érdeklődésünkre Székely Gyula, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum igazgatója. Hozzátette, iskola után azonban már nem követik, hogy a diákok milyen videókat néznek a telefonjaikon, erre nem terjed ki a hatásköre az iskolának. Függőséget okoz „Én magam is függő közösségi média-fogyasztó vagyok, mivel úgy értékeltem, hogy sok időmet elrabolta, ezért letöröltem a TikTok fiókomat, azonban rajta vagyok az Instagrammon, és az is épp elég időmet elveszi” – vallotta be egy csíkszeredai tizenegyedikes lány. Szerinte,

az influenszerek a videóiakkal azt érik el, hogy utánozni, követni akarják őket, ha magas a mérce, akkor testképzavar alakulhat ki, önbizalomhiány, vagy éppen depresszió.

„A TikTokon, ha egyszer meghallgat valaki egy szomorúbb dalt, ezután a platform további depressziós videókat ajánl fel automatikusan, így akarva-akaratlanul sokat nézi, utána neki is depressziós lesz ettől a hangulata” – mutatott rá a problémára. Hozzátette,

akik videókat töltenek fel azzal is számolniuk kell, hogy bárki láthatja, főleg, ha nem privát csatornára töltik, és ennek is megvannak a veszélyei.

Azt elismerte, hogy vannak építő jellegű, oktató videók is a TikTokon, viszont, ha el is ér egy értelmes videót, a következőért 10-et, 20-at is kell pörgetni. „Időigényes, és szerintem nem éri meg, tehát sokkal egyszerűbb akkor már rákeresni célirányosan arra, ami érdekel” – jegyezte meg. Megelőző kampányok Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre a témában megosztott néhány országosan elindított kampányt, amely a biztonságos internethasználatot célozta, egyet 2021-ben indítottak az internetes csalások kivédése érdekében (Siguranța online) az Országos Kiberbiztonsági Igazgatósággal (DNSC) és a romániai bankok egyesületével közösen. Ugyanakkor az internet hősei platform (Eroii internetului) többek között

játékosan tanítja a gyermekeket a biztonságos internetezésre, és egy útmutatót is tartalmaz a szülőknek, amely ugyanezt a célt szolgálja.