Termésbecslés: az átlagos már jó lesz

Május sem pótolta a csapadékhiányt. Szükség lenne még pár kitartó, csendes esőre a földeken • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha az utóbbi időben sok volt az esős nap Hargita megyében, az áprilisra tetőző rendkívül nagy csapadékhiányt ezek sem tudták pótolni. Májusban négyzetméterenként mintegy 52–54 liter csapadék esett a megyében, június első napjaiban a térségtől függően még további 9–16 liter közötti mennyiség, azonban a föld mélyebb rétegei továbbra is szárazak. Az elkövetkező három napban négyzetméterenként még mintegy 20–40 liter eső kellene essen ahhoz, hogy kellőképpen átnedvesedjen a talaj – tájékoztatott Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője. Megjegyezte, ugyan az elmúlt hét végén is esett, de naponta legfeljebb egy liternyi csapadékot mértek négyzetméterenként, ami csak a levélbetegségek elleni védelmet segítette, a gyökérzet vízellátását nem.

Főként a májusi esőknek köszönhetően jelenleg mintegy húsz centi mélyen van beázva a talaj, ami elegendő azoknak a növényeknek, amelyek nem gyökereznek mélyen, de 25 centiméteres mélység alatt a talajnak még szüksége van egy jó áztató esőre

– mondta a szakember. Április végén még úgy nézett ki, hogy mintegy 30–35 százalékos terméskiesést okoz a szárazság az őszi búza esetében, de éppen jókor érkeztek a májusi esők, a csapadéknak köszönhetően jelentősen javult a helyzet, most már átlagos termésre számítanak a gazdák. Ez valamivel gyengébb a tavalyinál, de

Hargita megyében e tekintetben még így is jobb a helyzet, mint az ország egyes részein, ahol károkat okozott az aszály.

A mezőgazdasági minisztérium április második felében kártalanítási programot is indított, de végül Hargita megyében senki nem igényelt kártérítést, ugyanis az aszálykárok értéke nem érte el a 30 százalékot – tudtuk meg Török Jenőtől.

A szárazság után a hideg időjárás fogta vissza a több növényfajta fejlődését is májusban Hargita megyében. „A kukorica szenved a sok hidegtől, tehát gyengén fejlődik, mert voltak azok a sorozatos hideg napok fagyosszentek táján és utána is. A cukorrépa sem fejlődött jól, mert annak is elég hideg volt ez az időjárás, és a takarmánynövények is gyengébben fejlődtek –

elkezdtek kaszálni az emberek, de nem túl vastagok a rendek”

– fogalmazott a mezőgazdasági igazgatóság vezetője.

Van azonban jó hír is: a megye legfontosabb terményének számító burgonya jelenleg ígéretesen néz ki, szépek a pityókaföldek – újságolta Török Jenő. Mindezzel együtt is azonban idén

az összes növénykultúra esetében legfeljebb átlagos termésre számíthatnak a gazdák,

de lesz, ahol még az átlagos mértéket sem fogja elérni a termés – prognosztizálta a szakember, úgy fogalmazva, hogy „nem lesz fényes az idei termésátlag”.