Teret adunk a magyar szónak

Az a célunk, hogy a magyar szó a jövő generációinak is anyanyelve legyen, táptalajt képezve nemzetünk fennmaradásának Erdélyben. Ebben a videóban a hírkészítés és hírszolgáltatás folyamatát mutatjuk be röviden.