Teqballasztalokat kaptak ajándékba a gyimesi települések

Annak ellenére, hogy a számítógépek miatti bezárkózás világát éljük, a három gyimesi településen jelenleg két ötödik ligás futballcsapat működik, Gyimesbükk jelenleg vezeti a rangsort, és mindhárom településen zajlik az utánpótlásképzés. Most megjelent ez az új sportág, aminek nagyon örülünk, és köszönjük [az ajándékot]. Ha a székelységnek sikerült teqball-világbajnokot adnia, akkor miért ne sikerülnek a csángóságnak?” – tette fel a kérdést Olteán Péter.

Iglói-Nagy István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője kiemelte, hogy sok átadón volt már, de ilyen szép helyen még nem adományoztak teqballasztalt. „Elérzékenyültem, meghatott, hogy 500 kilométert utazva is magyar himnuszt hallgathattam. Telkiben lakom, és amikor Móczár Gábor barátommal és az ott vendégeskedő gyimesbükki futballcsapattal találkoztam, a gyimesiek megemlítették, hogy nem lehetne a Gyimesekben is egy olyan asztal. Egy percig sem gondolkodtunk: most itt vannak az asztalok, és azt gondolom, hogy ti, gyerekek jó példát vehettek a világbajnokoktól, mert kitartással, odafigyeléssel, fegyelemmel, sok munkával célba érthettek” – hangsúlyozta Iglói-Nagy István.