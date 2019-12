Tények és tévhitek a teljes értékű takarmánykeverékekről (x)

Az UMB Feed takarmánykeverő üzem minden szempontból megbízható tápokat gyárt • Fotó: Haáz Vince

Az egyik ilyen időnként felröppenő rémhír, hogy a farmokon tenyésztett csirkéket hormonnal és gyógyszerekkel dúsított tápokkal növelik másfél hónap alatt konyhakészre. De vajon mi ebből az igazság?

Hormonok, gyógyszerek, csontlisztek

A tápok összetételére és előállítására vonatkozó megbízható információk érdekében a Kerelőszentpálon megnyílt UMB Feed üzem két szakemberét kerestük fel. Péter Árpád minőségbiztosításért felelős igazgató a csirkék, disznók és kérődzők számára összeállított teljes értékű keveréktakarmányok összetételéről beszélve elmondta, az általuk készített tápok gabonaőrleményből, fehérjevivő anyagokból: napraforgó és szójadarából, valamint vitaminokat és nyomelemeket tartalmazó premixekből állnak.

„Európában 1989-ben fogadták el azt a törvényt, amely szerint nem lehet a tápokban hormont használni. Ezt a hormonhasználatot tiltó európai szabályozást 2006-ban Románia is elfogadta. Később, 2008-ban szigorítottak az uniós szabályozáson, ezt nálunk 2009-ben fogadták el. Jelen pillanatban szigorúan tilos a hormonok használata a tápokban, sőt, a szabályozás kitér arra is, hogy azokból az országokból, ahol még megengedett bizonyos hormonok használata, nem szabad húst importálni. Mi az alapanyagok és a takarmányok hormonszintjét évente ellenőrizzük, és az állategészségügyi hivatal is szúrópróbaszerűén végez ilyen vizsgálatot legalább évente. Mi még csak fél éve termelünk, de nálunk már voltak” – magyarázta a minőségért felelős igazgató.

A tápok összetételével kapcsolatban gyakran felmerül az a tévhit is, hogy gyógyszereket kevernek bele, s így az állatok húsával együtt az emberi szervezetbe kerülnek a gyógyszermaradványok. Péter Árpád erről elmondta:

az állatoknak szánt tápok címkéjén is fel van tüntetve, hogy csupán a kokcidiózis elleni készítmény van benne, amely az európai és romániai előírások szerint is adalékanyag, nem gyógyszer.

Ráadásul a tápokat úgy állítják össze, hogy ez az adalékanyag kimarad azokból az adagokból, amelyeket a levágás előtt levő állatok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a levágás előtti öt napban az állat tápjában nincs benne. Jó tudni azt is, hogy a nagy farmok által szállított húsokat mindig ellenőrzi az állategészségügyi hatóság, természetesen kötelező módon gyógyszermenteseknek kell lenniük.

„A modern technológiánknak köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy a tápokba az állatorvos javaslatára gyógyszereket is belekeverjünk. Ez azt jelenti, hogy ha egy megrendelő farmjának a hivatalos állatorvosa előírja egy vényköteles gyógyszer beadását, akkor mi azt bele tudjuk tenni a tápokba egy teljesen különálló rendszeren keresztül, amely nem befolyásolja a többi táp készítését. De ilyen jellegű kérésünk még nem volt” – mutat rá a szakember. Tőle tudtuk meg azt is, hogy az érvényes törvények szerint bizonyos tápokba bele lehet keverni hallisztet, de ők ezen alapanyagot sem használják az üzemükben. A csontliszt használatát például ugyanúgy tiltja a törvény, mint a hormonét, és a kerelőszentpáli üzemben ezt be is tartják.