Templomfelújítás után tereprendezés Székelyudvarhely központjában

• Fotó: Erdély Bálint Előd

voltak változtatások is az eredeti tervhez képest, hiszen a fűtést villanyárammal szerették volna megoldani, ám ez túl bonyolultnak bizonyult, így végül a hőszivattyús rendszer mellett döntöttek.

A templomtorony javításával kezdődött el a felújítási folyamat tavaly ősszel, majd a téli időszakban a belső munkálatokra helyezték a hangsúlyt, vagyis egyebek mellett kicserélték a villanyhálózatot, kijavították a vakolatot és a festés is megtörtént – emlékezett vissza Pitó Zsolt református lelkész. Mint mondta,

A lelkipásztor azt is közölte, jelenleg a templom külső részének feljavításán dolgozik a kivitelező, lassan pedig ott is befejeződik a munka.

Biztonsági és anyagi okokból le kellett mondaniuk a lassanként elmozduló torony talapzatának megerősítéséről is, ám ezt azzal a feltétellel tették, hogy az elkövetkező tíz évben folyamatosan figyelni fogják az épületrész mozgását.

„Igyekszünk egy kissé baba- és kismamabaráttá válni” – jegyezte meg lelkesen a lelkipásztor. Hozzátette, a felújítás során régi, diákok által bevésett falfirkákat is találtak az épület falain, így egy történeti kiállítás berendezésén is gondolkodnak.

Az épület belsejében hátralévő munkálatokat – padlózat kialakítása, lámpatestek cseréje stb. – sorolva újdonságként Pitó Zsolt arra is kitért, hogy

Hátra van még ugyanakkor a templomhoz tartozó külső rész területrendezése, amelynek részeként térkövezni fognak és padokat is elhelyeznek. Noha Pitó Zsolt sem szívesen válik meg az épület mellett található idős fenyőfáktól, sajnos a kivágásuk mellett kellett döntsenek, hiszen veszélyessé váltak. Ezek ugyanis

Már be is szerezték a szükséges engedélyeket az egyház területén lévő fák kivágásához. Ugyanakkor a terveik között szerepel, hogy gömbkőris fákat ültetnek a fenyőfák helyére, amelyek könnyebben gondozhatók, lombkoronájuk is alakítható.

Egy környezetbarát közösségi tér kialakításában gondolkodunk

– fogalmazott a lelkész.