Templomban tartották a kilátó-búcsút a kedvezőtlen időjárás miatt

Két zarándokot nem tántorított el a sár és a tornyosuló felhők sem

Hagyománya van, hogy a Jézus Szíve-kilátónál tartott szentmisét keresztútjárás előzi meg a Gordon-hegyi kálvárián. Az idei elmélkedéseket Geréb Ibolya vallástanár állította össze, és a családokért ajánlották fel. Az imádságokat az idén végzett, helybéli nyolcadikosok vezették.

Az ünnep szónoka, Sebestén Ágoston máréfalvi plébános a Kelet-Európa legmagasabb Krisztus-ábrázolásának számító alkotás búcsúján a bogárfalvi templomban felidézte a szoborállítás kálváriáját, amelyet végül 2013. augusztusában áldott meg Tamás József püspök.

Beszédében arra kereste a válaszokat, hogy mire figyelmeztet minket a Jézus szobor – nem csak amikor búcsúját üljük.

Elsősorban a hithez való hűséget emelte ki. A hit gyengülésének jelei körünkben is megmutatkoznak.

Az elvándorlás a hit elhagyásával is jár. „Miért nem jó a székely Jézus idegenben is, ott, ahol élnek?” – tette fel a kérdést. Itthon is tapasztalható a templomokban a hívek megfogyatkozása. Az Isten nélküli élet viszont a kilátástalanság érzésének forrása – mutatott rá. Nem tekintünk fel elég gyakran a keresztre, amely a feltámadás bizonyítéka. Győzelmet a világ felett pedig csak a hit arat.

Másodikként a Jézus tanításához való hűséget emelte ki: a keresztény erkölcsöt, az igazlelkűséget, egymás megbecsülését és a felelősségvállalást. „Úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeret minket! Munkáljuk egymást közt a békességet! Ne válasszuk szét, amit Isten egybekötött!”

A Krisztus-szobor harmadik üzeneteként népünk szeretetét hangsúlyozta „tegyünk azért, hogy székely településeink, népünk egy szebb jövőt érjen!” A falu szülöttének, a néhai Hajdó István atyának 2005-ben, a csíksomlyói búcsún elhangzott gondolatával buzdított: „Ne adjuk fel, és gyűjtsük össze nemzetünk oldott kévéit.” Tanítsuk meg gyermekeinknek is, hogy magyarnak lenni hit: Istenben, és a magyarság hivatásában - szólt a búcsús útravaló.