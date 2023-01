Temetkezési tudnivalók a végtisztesség megőrzéséért

„A vállalkozás tevékenységi köre nagyon tág, és garantáljuk a hozzátartozók számára, hogy a végtisztességet megadjuk az elhunytnak. Első osztályú, minőségi olasz cserefakoporsóval is szolgálhatunk, de

már 1100 lejtől is megvásárolhatók a koporsók.

Ezen kívül a szállítás, a holttest ellátása, öltöztetése és hűtőkamrás megőrzése is beletartozik a vállalkozás szolgáltatásaiba. Mindezt a fent említett keretösszeg bőven fedezi” – mondta el kérdésünkre a temetkezési vállalat vezetője, Kraft Helmut. Fontos tudni, hogy a temetések összköltségét nagyban befolyásolja a koporsó minősége és ára, a cég vezetője ugyanakkor garantálja, hogy megfelelő módon mindenkit kiszolgálnak.

– ismertette a Tempus tulajdonosa. Sőt, ha valaki vidékről nem tud eljönni a városba az ügyintézések érdekében, azoknak szívesen biztosítanak autót, amivel be tudnak jutni a cég székhelyére, ahol

A szociális esetekben – ahol nincs hozzátartozója az elhunytnak – szintén méltóságteljesen és professzionálisan járnak el a Tempus dolgozói. „Cégünknél hitelt is biztosítunk a temetkezési segély utalásáig. Mindemellett nagyon kedvező ajánlataink vannak azok számára is, akiknek szeretteik külföldön távoztak el az élők sorából. Ilyen esetben

nemzetközi szállítást is biztosítunk”

– sorolta fel a temetkezési vállalat további szolgáltatásait a tulajdonos, aki prioritásként kezeli azt, hogy a gyászban a hozzátartozók minél kevesebbet kelljen az adminisztrációval foglalkozzanak, ezzel párhuzamosan pedig a megemlékezésre fordíthassák idejüket.

„A Tempus cégnél a legnagyobb méretű, első osztályú minőségű cserefakoporsó igénylése esetén is a temetkezési összköltsége nem haladja meg a 6000 lejt” – hangsúlyozta Kraft Helmut, aki azt is elmondta, hogy a segélyre nem jogosult embereket is méltóságteljesen segítik anyagi lehetőségeikhez mérten.

A Tempus temetkezési vállalat a hét minden napján a gyászolók rendelkezésére áll. Bővebb információkért, részletekért forduljanak hozzájuk bizalommal. Keressék őket Székelyudvarhelyen a II. Rákóczi Ferenc utca 59. szám alatt, vagy hívják őket a 0747 326 441-es telefonszámon.