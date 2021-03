Temetkezési mutyit kiált egy székelyudvarhelyi vállalkozó

Törvénytelen az állami egészségügyi intézmények alkalmazottainak befolyásolni az elhunyt hozzátartozóit abban, hogy milyen temetkezési szolgáltatást választanak • Fotó: Gecse Noémi

Egy gyimesfelsőloki eset kapcsán csordult túl a pohár: az Örök Nyugalom temetkezésiházat működtető Lord-Com Impex Kft-t keresték meg az igazoltan koronavírus-fertőzött elhunyt hozzátartozói, ám a holttest kórházi kiadásának azt közölte velük az intézmény alkalmazottja, hogy a korábban megkeresett temetkezési vállalkozónak nincsen engedélye a test elszállítására, ezzel szemben saját vállalkozása szolgáltatásait ajánlotta fel.

Felháborító, hogy a leggyengébb pillanatukban használja ki az embereket, és teszi ezt már évek óta. Sőt, mindemellett hamis és téves információkat közöl a többi udvarhelyi temetkezési vállalkozóról

– fakadt ki az említett szakcég munkatársa lapunknak. Mint hangsúlyozta: cégük minden, az elhunytak szállításához szükséges engedéllyel és járművel rendelkezik, a koronavírus-fertőzöttek földi maradványaiknak szállítására is speciális felszerelésük és engedélyük van. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanis, amennyiben az elhunytat 30 kilométernél messzebb kell szállítani, akkor speciális hűtőjárművet kell használni. Sőt, a világjárvány kezdete óta arról is rendelkeznek, hogy a fertőzésben elhunytaknál, vagy akinél utóbb derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, azokat milyen védőintézekedések mellett és védőfelszerelések használatával, valamint hány fokon hűtve lehet szállítani. A szállításra vonatkozó szabályozás pedig azért vált relevánssá, mert a székelyudvarhelyi a térség egyetlen Covid-háttérkórháza, tehát az igazoltan a koronavírussal összeköthető halálesetek nagy százaléka ott történik.

Eddig hallgattak

A szakcég egyébként a közösségi oldalon közzétett nyílt levelében azt is kijelenti, hogy az említett kórházi alkalmazott temetkezési vállalkozása illegálisan működik, illetve a fent említett szabályokat sem tartja be.

A kórboncnoki osztály munkatársa hatalmával visszaélve vezeti saját vállalkozását az udvarhelyi kórház területén törvénytelenül

– írja a vállalkozás a nyílt levélben. Az ügy kapcsán egyébként megkerestünk más helyi temetkezési vállalkozókat is, álláspontjuk egybecseng: a visszaélés valóban évek óta tart, eddig azonban mindenki hallgatott a helyzetről, ám – amennyiben a mostani eset nyomán feljelentés születik – az érintett cégvezetők hajlandók kiállni a Lord-Com Impex Kft. mellett. A beszélgetésekből továbbá az is kiderült: helyi szinten nincsen rivalizálás a vállalkozások között, egy fennálló egyezség alapján, temetők szerint osztják meg egymást közt a klienseket, a díjszabásuk is hasonló.

Feljelentés nem volt

Az ügyben megkerestük a városi kórház kórboncnoki osztályának érintett munkatársát is, aki azonban nem kívánt nyilatkozni az ellene felhozott állítások kapcsán. Borka Balás Attila, az intézmény ideiglenes menedzsere felvetésünkre kifejtette: nincsen tudomása arról, hogy a kórház érintett alkalmazottjának temetkezési vállalkozása lenne, mint ahogyan arról sem, hogy összeférhetetlenség állna fenn az esetben. „A rendőrség munkáját nem végezhetjük el, ilyen jellegű feljelentés vagy panasz ugyanis nem érkezett a kórház vezetőségéhez” – hangsúlyozta a menedzser.

Utánanéztünk: az érintett kórházi alkalmazottnak 2004-től 2010 ápriliséig volt egy, a Bethlen Gábor utca 49. szám alá bejegyzett egyéni vállalkozása, ennek felszámolása után 2018 januárjától hoztak létre azonos nevű egyéni vállalkozást, ezúttal egy II. Rákóczi Ferenc utcai székhellyel. Azonban

egyik esetben sem nyilvános, hogy pontosan mi is a vállalkozás tevékenysége.

Végezetül pedig, az összeférhetetlenség kérdéséről a 2014/102-es törvény 23. cikkelye rendelkezik, amely elsősorban kimondja, hogy az állami egészségügyi intézmények területén és ingatlanjaiban tilos a temetkezési vállalkozást működtetni, illetve, hogy szigorúan tilos az egészségügyi alkalmazottaknak bármilyen módon befolyásolni a hozzátartozók abbeli döntését, hogy melyik temetkezési vállalkozás szolgáltatásait választják.